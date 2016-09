Mit einem spanischen Tapas-Restaurant wird der Chesterplatz in der Innenstadt durch einen neuen gastronomischen Akzent weiter belebt. Das Restaurant mit zusätzlicher Café-Note heißt „Esquina“ und soll Anfang Oktober eröffnet werden. Von Guido Neidinger Lörrach. Zweimal versuchte es Hauseigentümer Patrick Scheuermann in seiner Immobilie an der Ecke Chesterplatz/Passage zur Grabenstraße mit einem Café. Beide Anläufe scheiterten. Zuletzt stand das Ladenlokal längere Zeit leer. „Jetzt möchte ich hier einen nachhaltigen kulinarischen Akzent setzen und habe mir bewusst Zeit mit dem Nachmieter gelassen“, erklärte Scheuermann gestern. Gefunden hat er diesen mit Afrim Nikqi. Der aus dem Kosovo stammende gelernte Koch ist nicht nur ein Freund Scheuermanns. Nikqi hat sich in Lörrach innerhalb von 13 Jahren einen Namen als innovativer und erfolgreicher Gastronom gemacht. Er betreibt seit sechs Jahren das Hotel „Drei König“ am Alten Markt und seit 13 Jahren das Restaurant „Peja“ am Chesterplatz. Schräg gegenüber entsteht nun das Tapas-Restaurant „Esquina“ (deutsch: Ecke) mit 40 Sitzplätzen innen und ebenso vielen außen. „Ich wollte nicht nur eine Erweiterung des Peja, sondern ein Restaurant, das es so in Lörrach nicht gibt“, verdeutlicht Nikqi seine Philosophie. Das „Esquina“ soll den Chesterplatz mit seinem elegant-spanischen Ambiente bereichern. Das reicht von der Einrichtung über die Speisen bis zu spanischen Getränken und spanischem Servicepersonal. Nikqi wird in dem Restaurant vier bis fünf Festangestellte sowie zehn Teilzeitkräfte beschäftigen. Morgens wird es Frühstück geben, mittags Tapas, nachmittags Kaffee und Kuchen und abends wieder Tapas. Genau genommen sind Tapas kleine Appetithappen, die in spanischen Bars und Bodegas meistens im Stehen verzehrt werden. Das wird laut Nikqi in seinem neuen Restaurant anders sein, aber eine Vielfalt kleiner ausgefallener Gerichte will er durchaus servieren und dabei experimentieren. „Das kann sogar Sauerkraut sein, aber eben anders“, meinte Nikqi. Ein erstes Experiment ist bereits in der Konzeption selbst angelegt – ein spanisches Restaurant, kombiniert mit einem Café. Hausherr Patrick Scheuermann ist ebenso wie Nikqi vom Erfolg dieses Konzeptes überzeugt. „Ich habe mich bewusst gegen einen weiteren Filialisten entschieden und vielen Interessenten abgesagt, weil ich einen verlässlichen Mieter haben wollte.“ Das neue Restaurant verfügt über eine Fläche von 130 Quadratmetern plus Nebenflächen. Hinzu kommt der Außenbereich. Das Investitionsvolumen beziffert Nikqi auf 200 000 Euro. Damit er auch tatsächlich zum 1. Oktober starten kann, muss jetzt nur noch die Küche rechtzeitig geliefert werden. „Die Firma hat mir noch keine endgültige Zusage gegeben“, setzt Nikqi noch ein kleines Fragezeichen hinter den Eröffnungstermin.