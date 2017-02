Ob beim Einkaufen, nach der Mittagpause oder einfach zwischendurch – der „Coffee to go“ (Kaffee zum Mitnehmen) gehört dazu – auch in Lörrach. Die Coffee-to-go-Becher aber verursachen riesige Müllberge. Deshalb fordert die SPD-Fraktion im Gemeinderat die Einführung eines umweltfreundlichen Mehrweg-Kaffeebechers.

2,8 Milliarden „Coffee-to-go“ werden nach Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe pro Jahr in Deutschland getrunken. Die meisten von ihnen aus Wegwerf-Bechern. Rechnet man diese Zahl vorsichtig auf Lörrach um, dann fallen mehrere hunderttausend Wegwerf-Becher allein in der Lerchenstadt an. Um diese Müllberg zu vermeiden oder zumindest zu verkleinern, fordert die SPD-Fraktion im Gemeinderat, einen umweltfreundlichen und wiederverwendbaren Pfand-Kaffeebecher. Als Vorbilder dienen der SPD zum Beispiel Freiburg oder Tübingen.

Stadträtin Christiane Cyperrek kritisiert in dem Antrag der SPD den Coffee to go als „Symbol unserer Wegwerfgesellschaft“. Alle Wegwerfbecher belasteten unabhängig von ihrer Zusammensetzung unsere Umwelt. „Ihre Herstellung ist ressourcenintensiv (Energie, Wasser), ihre Klimabilanz schlecht“, betont Cyperrek und kritisiert außerdem: „Achtlos weggeworfene Becher verschmutzen öffentliche Plätze und die Natur – auch in Lörrach.“

Trotz dieser nachvollziehbaren Argumente lehnt die Stadtverwaltung die Einführung eines Pfandsystems mit Mehrwegbechern für Kaffee in Lörrach derzeit ab.

Britta Staub-Abt, die zuständige Fachbereichsleiterin im Rathaus, sieht zum einen keine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine verpflichtende Einführung von Mehrwegbechern. Zum anderen sei eine Lösung auf freiwilliger Basis ein „nicht geplanter Arbeitsaufwand“. Dafür aber stünden im Haushalt dieses Jahres weder entsprechendes Personal noch finanzielle Mittel zur Verfügung.

Stadt ist skeptisch

Staub-Abt schlägt deshalb vor, den Antrag der SPD nicht weiter zu verfolgen und den bereits existierenden Mehrwegbecher „verstärkt zu bewerben“. Dieser kann bei der Touristinfo für acht Euro gekauft werden.

Wie aber beurteilen die Anbieter von „Coffee to go“ in Lörrach den SPD-Antrag? Der Versuch, über das von der SPD beantragte Pfand-Mehrwegsystem die Umweltbelastung zu minimieren, wird von allen befragten Unternehmen positiv bewertet. Nicht einig sind sich die Anbieter allerdings über die Umsetzung.

Das Café „Alt-Stazione“ am Alten Markt und „Die Bar“ am Meeraner Platz befürworten die Einführung stadtinterner Pfandbecher und würden sich an einem solchen System beteiligen. Nicht so Monika Schöpflin, die Hauswirtschafterin des Schülercafé „Kamel-ion“ auf dem Campus Rosenfels und Michele Cammarata, der Inhaber der „Piano Espressobar“ an der Herrenstraße. Beide äußern Bedenken hinsichtlich der Logistik und der Verrechnung des Pfandes. „Wir möchten unsere Schüler zu mehr Umweltbewusstsein erziehen“, betonte Schöpflin, aber der logistische Aufwand sei zu groß.

Ähnlich sieht das auch Cammarata: „Für die Abrechnung des Pfandsystems bräuchte man eine zentrale Stelle. Wer soll das bezahlen?“ Tatsächlich steckt hinter der Idee viel Aufwand. Das sind laut Cammarata ungeklärte organisatorische Fragen wie die Schaffung einer zentralen Verteil- und Pfandstelle zur Vermeidung einseitiger Belastungen einzelner Cafés und die Anschaffungskosten für die Becher. Außerdem bezweifelt er, dass die anfallenden Einwegbecher überhaupt ein Müllproblem in Lörrach darstellen. In seinem Geschäft mache der „Coffee to go“ keine zehn Prozent des Jahresumsatzes aus. Einhellig befürworten alle Anbieter, dass Kunden ihre eigenen Becher mitbringen. Doch auch hier ist die Frage nach der Hygiene bislang noch ungeklärt. Der SPD-Antrag wird heute Abend, 17.30 Uhr, im Ausschuss für Umwelt, Bildung und Soziales behandelt.