Lörrach (js). Als absurd, heiter, skurril wird die Filmgroteske „Vladimir Günstig – Eine trojanische Affäre“ (2001) von und mit Hellmuth „Mr. Super8“ Costard beschrieben. Gezeigt wird sie in Kooperation mit dem Kommunalen Kino in Lörrach, dem Free Cinema, am heutigen Mittwoch, 11. Januar, um 20 Uhr.

Der Plot: Hellmuth arbeitet an einem Sonnenkraftwerk. Kumpel Vladimir (beide: Hellmuth Costard) warnt vor Spionen. Tatsächlich steht gerade jetzt Noemi vor der Tür. Ex-KGB-Agent Vladimir zieht in einem irrsinnigen Verhör alle Register, Noemi zu überführen. Das eigenwillige Vermächtnis des „Filmrebellen“ Costard (1940-2000) wurde nach seinem Tod in dessen Schnittcomputer gefunden. Der Bau und Test eines Solar-Kleinkraftwerkes durch Costard und seine zahlreichen Mitarbeiter steht im Mittelpunkt dieses dokumentarisch gedrehten Spielfilms. Die beiden Costard-Filmfreaks Ulrich Kaiser und sein Projektpartner Arno Dietsche vom Projektatelier Wyhlen, die diese Costard-Filmretrospektive betreiben, wollen mit dem Bau eines weiteren Prototyps dieser Maschine beginnen – einer Art Gesamtkunstwerk. Bei der Filmvorführung werden Mitwirkende des Films anwesend sein und Fragen zum Hintergrund dieses Filmprojektes beantworten. Die Veranstaltung dauert inklusive einer kurzen Einführung und einer kleinen Pause zur Hälfte des Films circa zwei Stunden. Der Einlass erfolgt ab 19.45 Uhr.