Von Gottfried Driesch

Lörrach. Zu einem Bürgerinformationsgespräch zum Thema „Zentralklinikum der Kliniken des Landkreises Lörrach“ hatte das Landratsamt Lörrach am Dienstag in den Sitzungssaal des Kreistages eingeladen.

„Auch wenn manche Lörracher meinen, das Rennen sei bereits gelaufen, ist noch alles offen“, sagte Landrätin Marion Dammann zu Beginn. Die erarbeitete Bewertungsmatrix solle die drei zur Diskussion stehenden Standorte möglichst objektiv vergleichbar machen. Letztlich falle aber die politische Entscheidung durch den Kreistag.

Sabine Bommel von der Unternehmensberatung Andree Consult erläuterte mit vielen Zahlen jede einzelne Bewertung der drei möglichen Klinik-Standorte. Unsere Zeitung hat in den Ausgaben dieser Woche bereits über die einzelnen Kriterien ausführlich berichtet.

Nach 75 Minuten voller Fakten und Zahlen waren die Besucher förmlich erschlagen.Derzeit führt bei der Standortbewertung Lörrach mit rund 84 Prozent. Die beiden anderen Standorte (Schopfheim und Rheinfelden) liegen dicht beieinander. Rheinfelden mit 74 Prozent, Schopfheim mit 75 Prozent.

Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz bezeichnete das gute Abschneiden von Lörrach als gerechtfertigt. Wichtigstes Kriterium für die Menschen im Landkreis sei die gute Erreichbarkeit. „Ein Klinikum gehört dahin wo die meisten Menschen dieses am Besten erreichen können“, meinte Lutz.

Ein Besucher aus Lörrach fragte, warum in Schopfheim für die Klinik eine neue Kläranlage gebaut werden müsse und in Lörrach nicht. Die Abwässer aus Schopfheim würden in der vergleichsweise kleinen Kläranlage in Steinen bearbeitet und in die Wiese eingeleitet. Diese Kläranlage sei für die Klinikabwässer nicht ausreichend. In Lörrach würden die Abwässer hingegen in der auch für Industrieabwässer eingerichteten Kläranlage des Wieseverbandes in Weil am Rhein gereinigt. Diese Anlage sei baulich bereits ausreichend dimensioniert.

Eine weitere Frage betraf die Kosten des Zentralklinikums. Laut Bommel sind Baukosten von 240 Millionen Euro und Gesamtkosten von 270 Millionen Euro veranschlagt. Mit 650 geplanten Betten würde der bisherige Betten-Bestand der drei bestehenden Kreiskliniken und des Elisabethen-Krankenhauses deutlich verringert.

Nicht alle Grundstücke im Bereich des Standortes Entenbad gehören bereits der Stadt Lörrach. Ein Besucher wollte wissen, was wäre, wenn sich ein Eigentümer weigere zu verkaufen. Jörg Lutz beruhigte. Alle Eigentümer hätten bereits ihre Verkaufsbereitschaft signalisiert.

Abschließend versicherte Landrätin Dammann, dass das Zentralklinikum der besten Versorgung der Patienten dienen und es den Beschäftigten einen attraktiven und zukunftsweisenden Arbeitsplatz bieten solle.