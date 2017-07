Lörrach „Das Andere“ hat viele Gesichter

Von Ursula König

Lörrach. Migration und Flucht verändern derzeit gesellschaftliche Strukturen. Wie können Kulturen, die sich fremd erscheinen, zusammenleben? Welche Vorurteile gibt es und welche Wege sind denkbar, diese zu überwinden? Im Rahmen eines auf drei Jahre angelegten Prozesses der interkulturellen Öffnung geht das Theater Tempus fugit Fragen nach, die sich auf einem weiten Feld zwischen Willkommenskultur, Unbehagen und Angst bewegen. Im Rahmen dieses Prozesses wurde die Performance „das Andere“ inszeniert, die eine künstlerische Zusammenfassung des Prozesses zeigt.

Laura Jacob, Benjamin Böcker und Ali Alkhaus aus Syrien stellen sich vor. In deutscher und arabischer Sprache. Die Betonung ist deutlich, wirkt statisch und erinnert an eine Deutschstunde.

Die Gesichter der Akteure sind auf das Publikum gerichtet, das direkt angesprochen wird: „Wir sind im Theater und Sie sitzen auf einer Bühne“. Die Stimmen der Darsteller werden schneller, greifen ineinander über. Vor jedem liegt ein Kleiderhaufen. Ohne innezuhalten wird die äußere Erscheinung verändert, während sich die drei gegenseitig mit Etiketten versehen: Frau, deutsch, spirituell, schwul, schüchtern, Familienmensch, sportlich, Fleischesser, Mann. Aus Statik wird Dynamik. Klischees werden mit Kleidungsstücken zum äußeren Bild.

Zuschauer auf die Bühne gebeten

Szenenwechsel: Interaktives Theater ist angesagt. Dazu werden die Zuschauer, darunter viele Schüler, auf die Bühne gebeten. Es sollen sich Paare finden, die die Sprache des anderen nicht verstehen. Sie stellen sich vor: „Wie heißt du?“ Auch die Paare bleiben nicht statisch festgelegt. Es kommt Bewegung auf die Bühne, während Fragen zu beantworten sind wie: „Was würdest du ändern, wenn du die Welt ändern könntest?“ oder „Was bedeutet Deutschland für dich?“.

Viele Fragen werden an diesem Abend gestellt. Sie sind intimer, gesellschaftlicher oder religiöser Natur. Zum Beispiel die Frage an Ali Alkhous: „Was bedeutet Freiheit für dich?“ oder die Frage an Benjamin Böcker „Was ist Deutschland für dich?“

Die Antworten wirken authentisch und nicht immer bequem. Dadurch erst, so wird deutlich, ist Begegnung möglich.

Als Fazit bleibt die Erkenntnis, dass letztendlich alles „anders“ ist, was man nicht selbst ist. Gemeinsamkeiten mit anderen Kulturen sind ebenso auffindbar wie das (scheinbar) Trennende zwischen Menschen, die demselben Kulturkreis angehören. Der Zugang zum Anderen, so macht dieser Abend deutlich, ist das Interesse am Gegenüber; das durch Fragen zum Ausdruck gebracht wird. Die Wertschätzung des Anderen ist das Zuhören, ohne zu beurteilen. Dadurch kann der eigene Horizont ungemein erweitert werden, wie die gelungene Performance eindrücklich zeigte.