Lörrach Das Erlebte verdauen und aufarbeiten

03:34 Weniger Flüchtlinge in den ersten drei Monate in Italien

Kairo - Die Zahl der über das Mittelmeer in Italien angekommenen Flüchtlinge ist von Januar bis März im Vergleich zu 2016 zurückgegangen. Während im ersten Quartal des Vorjahres nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration knapp 29 000 Menschen Italien übers Wasser erreichten, registrierte die IOM in 2017 bis zum 29. März gut 23 000 Menschen. Das entspricht einem Rückgang um etwa 20 Prozent. Doch auch weiterhin ertrinken viele Menschen bei der gefährlichen Überfahrt.

03:29 Israel genehmigt erstmals nach 25 Jahren Siedlungsneubau

Jerusalem - Zum ersten Mal seit 25 Jahren hat Israel den Bau einer völlig neuen Siedlung im Westjordanland genehmigt. Das Sicherheitskabinett billigte einstimmig die Einrichtung einer neuen Ortschaft nördlich der Palästinenserstadt Ramallah. Sie soll für die Einwohner des Anfang Februar geräumten Siedlungs-Außenpostens Amona entstehen. Rund 600 000 Israelis leben in mehr als 200 Siedlungen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem. Aus internationaler Sicht sind diese Siedlungen alle illegal.

02:29 Sechs Jahre Haft für "Power-Rangers"-Schauspieler Medina

Los Angeles - Der "Power-Rangers"-Schauspieler Ricardo Medina kommt wegen Totschlags für sechs Jahre hinter Gitter. Er hatte sich kürzlich vor Gericht schuldig bekannt, seinen Mitbewohner im Januar 2015 in Kalifornien im Streit erstochen zu haben. Nun verhängte ein Richter in Los Angeles das Strafmaß. Medina hatte eingeräumt, als Waffe ein Schwert benutzt zu haben. Er hatte nach der Tat selbst die Polizei gerufen. Medina spielte zuletzt in der Staffel "Power Rangers Samurai" von 2011 den Schurken Deker.

02:05 Bürokratieabbau soll Kleinbetriebe entlasten

01:58 SpaceX mit wiederverwendeter Rakete erfolgreich

New York - Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erstmals einen Satelliten mit einer wiederverwendeten Antriebsrakete ins All geschickt. SpaceX-Gründer Elon Musk feierte den Einsatz als "riesige Revolution für die Raumfahrt". 15 Jahre hatten Entwickler Musk zufolge an der Wiederverwendbarkeit von Antriebsraketen gearbeitet, mit der Raumfahrt-Missionen deutlich günstiger werden sollen. Die Rakete startete in der Nacht vom Kennedy Space Center in Florida.