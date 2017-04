Lörrach „Das ist kein idealer Standort“

Lörrach. Die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen will die Stadtverwaltung an Grether- und Feldbergstraße in bestehenden Wohnungen erreichen. Zudem sollen Wohncontainer auf dem Füssler-Areal und auf Grundstücken an der Hornbergstraße entstehen. Uwe Claassen (Freie Wähler), der sich bereits am Mittwoch kritisch zu den Plänen geäußert hatte (wir berichteten), brachte auch im Hauptausschuss eine dreiseitige Ausführung vor, warum das Füssler-Areal „kein idealer Standort“ sei und aus der Planung herausgenommen werden sollten.

„Es gibt in diesem Gebiet keinen einzigen öffentlichen Parkplatz“, warnte Claassen. Der Geschäftsführer des Impulsiv, Dirk Bosselmann, habe der Verwaltung dieses Problem schon öfters erläutert, weil das Impulsiv stark ausgelastet sei. Konkret würden die Plätze auch von Besuchern des Jazztone und der Villa Feer genutzt. Eine Nutzung durch andere Personen habe Bosselmann „bislang zähneknirschend akzeptiert“, so Claassen. „Aber er muss das nicht in der Zukunft.“

Eine Lösung könne es sein, den Parkplatz zu bewirtschaften. Claassen schlug eine „mehrteilige Nutzung“ für das Füssler-Areal und den angrenzenden Parkplatz der Lauffenmühle vor. Er sieht dort das Potenzial für eine Mobilitätsdrehscheibe mit Park-Ride-Parkplätzen: So könnten „Pendler, Mitarbeiter und Einkaufstouristen aus dem Kandertal, dem Wiesental und vom Hochrhein abgefangen werden“. Außerdem schlug er eine zusätzliche Bebauung mit bezahlbarem Wohnraum vor. Er habe bereits einen Investor dafür.

Als Alternative für die Flüchtlinge schlug er den von der Messe angemieteten Parkplatz hinter der Lauffenmühle Richtung Hofmatt vor: „Ein Hilferuf der Messe an die Lauffenmühle wurde gesendet. So einer sollte auch von der Stadt erfolgen, wenn man die Existenz der Regio-Messe nicht gefährden möchte und die städtebaulichen Chancen nutzen möchte.“

„Es wäre sehr kühn, das Areal gleich auszusortieren“, erwiderte Oberbürgermeister Jörg Lutz. Beim vorgeschlagenen Alternativstandort gebe es mehrere „eigentums- und planungsrechtliche Knacknüsse“. Die Verwaltung werde die Anregungen aber bis zur Gemeinderatssitzung prüfen. Er sei grundsätzlich dafür offen, „den Blick zu weiten“ und andere Standorte zu prüfen. Indes: „Für lange Überlegungen bleibt keine Zeit“, betonte Lutz. Schließlich müssen noch in diesem Jahr 480 Flüchtlinge mit Wohnraum versorgt werden.

Die übrigen Fraktionen äußerten sich positiv zum Konzept der Stadtverwaltung und lobten diese für die bisherige Arbeit bei der Flüchtlingsunterbringung. Wenngleich mehrfach betont wurde, wie wichtig eine ausführliche Prüfung der Standorte sei. „Alle Betroffenen müssen mitgenommen werden“, forderte Ulrich Lusche (CDU).

Kritisch zur Nutzung des Füssler-Areals äußerte sich auch Hans-Peter Bucher, dessen Tochter das Restaurant Villa Feer betreibt. Er befürchte einen „Wertabstieg“ für das Gebiet, was Lutz als unpassend einstufte: „Egal, wo wir die Menschen unterbringen, das gibt es nicht.“