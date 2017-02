Lörrach (dr). Voller Zuversicht blickt Doris Hausherr, die heute ihren 80. Geburtstag feiert, in die Zukunft. Trotz einer nicht leichten Kindheit hat sie ihr Leben großartig gemeistert.

Doris Hausherr wurde unter ihrem Mädchennamen Lützelschwab am 10. Februar 1937 in Lörrach geboren. Ihre frühe Kindheit war gekennzeichnet durch die Verfolgung ihres Vaters Hermann Lützelschwab durch die Nationalsozialisten. Schon lange vor der Geburt der Jubilarin wurde der Vater aus politischen Gründen 1933 verhaftet. 1944 erschien erneut die Gestapo und holte den Vater ab.

Bei ihr zu Hause habe es immer geheißen: „Sprich nicht so laut. Wer weiß, wer zuhört“. Auch sei ihr ständig eingeschärft worden, nichts von zu Hause zu erzählen. Hansjörg Noe hat in seinem Buch „Nun kann ich darüber sprechen“ (Lörracher Hefte, Rote Schriftenreihe des Dreiländermuseums Nr. 22) Hermann Lützelschwab ein ganzes Kapitel gewidmet und ein ausführliches Interview mit der Jubilarin veröffentlicht.

Eigentlich hätte Doris Lützelschwab gerne Kunst studiert, aber ihr Vater war gegen „diese brotlose Kunst“. So erlernte sie in Lörrach das Handwerk der Damenschneiderin. Danach arbeitete sie im Verkauf in einem Textilgeschäft in Steinen.

1958 lernte sie am Arbeitsplatz ihren Mann Walter Hausherr kennen. Auch er war Schneider von Beruf. Ein Jahr später wurde geheiratet. In den kommenden Jahren stellten sich zwei Söhne und eine Tochter ein. Inzwischen gehören acht Enkelkinder mit zum Familienkreis. An ein festes Arbeiten war mit den Kindern nicht mehr zu denken. So arbeitete die Jubilarin in Heimarbeit als Änderungsschneiderin.

Mit ihrem Ehemann Walter lebte sie sich später auseinander – vor zwei Jahren verstarb er.

Große Hobbys hatten beide nicht: „Wir hatten schon relativ früh ein Auto. Da sind wir jeden Sonntag mit den Kindern rausgefahren zum Spazieren und Wandern“, erinnerte sich die Jubilarin im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Urlaub seien sie gerne nach Österreich oder ins Tessin gefahren.

Mehrere Jahre hat Doris Hausherr in der evangelischen Friedensgemeinde mitgearbeitet. Hausbesuche bei älteren Gemeindemitgliedern sei eine ihrer Aufgaben gewesen. Begeistert erzählte sie vom früheren Pfarrer der Friedensgemeinde, Kurt Mauch, und seiner Art, auf Menschen zuzugehen.

