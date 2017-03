04:51 Merkel beschwichtigt nach EU-Eklat: Union ist handlungsfähig

Brüssel - Nach dem Streit mit Polen um die Wahl des EU-Ratspräsidenten hat Kanzlerin Angela Merkel beschwichtigt. Die Europäische Union sei arbeitsfähig und werde ihre Arbeit gut fortsetzen, sagte sie in der Nacht nach Beratungen des EU-Gipfels in Brüssel. Sie räumte aber ein, dass ausnahmsweise keine Einstimmigkeit über die Gipfelerklärung erzielt wurde. Denn Polen stellte sich quer. Hintergrund: Die 27 übrigen EU-Länder hatten gegen heftigen Protest Warschaus den aus Polen stammenden EU-Ratspräsidenten Donald Tusk für eine zweite Amtszeit bestätigt.

04:48 Düsseldorfer Axt-Täter war wohl in "psychischer Ausnahmesituation"

Düsseldorf - Eine "psychische Ausnahmesituation" des Täters war offenbar der Grund für den Amoklauf im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Das sagte ein Polizeisprecher. Ein Angehöriger des 36 Jahre alten Mannes habe sich an die Polizei gewandt und das den Ermittlern mitgeteilt. Was für eine Ausnahmesituation das gewesen sei, werde noch ermittelt. Der 36-Jährige hatte am Abend erst in einer S-Bahn und dann im Bahnhof mit einer Axt wahllos auf Passanten eingeschlagen und sieben Menschen verletzt, drei von ihnen schwer.