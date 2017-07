Lörrach Dauerbrenner Friedhofsmauer

Nachrichten-Ticker

02:54 Musikfestival am Bodensee wegen Unwetters abgebrochen

Singen - Ein Musikfestival mit Tausenden Besuchern in Baden-Württemberg ist wegen eines starken Gewitters abgebrochen worden. Wind und Regen waren so heftig, dass etwa 3200 Festivalgäste die Karlsbastion auf dem Hohentwiel am Abend verlassen mussten. Es sei alles in ruhigen Bahnen verlaufen, hieß es. "Danach war hier auch gleich Feierabend. Die Leute konnten nach Hause gehen", sagte ein Sprecher der Polizei in Kostanz. Verletzte oder Sachschäden habe es nicht gegeben. Der Hohentwiel ist ein Berg in der Nähe des Bodensees. Die Burgruine nahe Singen ist ein bekannter Veranstaltungsort.

02:29 US-Senator McCain hat Hirntumor

Washington - Der frühere US-Präsidentschaftskandidat und republikanische Senator John McCain leidet an einem Hirntumor. Der Tumor sei entdeckt worden, als der 80-Jährige am vergangenen Freitag wegen eines Blutgerinnsels operiert wurde, teilte die behandelnde Klinik in Arizona mit. Der Senator und seine Familie beraten demnach mit den Ärzten über mögliche Behandlungsoptionen. Diese könnten eine Kombination aus Chemotherapie und Strahlung beinhalten, hieß es weiter. Der international bekannte Republikaner gilt als einer der einflussreichsten und profiliertesten Politiker in den USA.

02:23 Trump bricht öffentlich mit seinem Justizminister

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich öffentlich von seinem Justizminister Jeff Sessions distanziert. In der "New York Times" drückte Trump im Nachhinein sein Bedauern aus, Sessions überhaupt für den Posten nominiert zu haben. Hintergrund ist die Entscheidung des Justizministers, sich wegen persönlicher Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI rauszuhalten. Sessions hatte sich während des Wahlkampfes mit dem russischen Botschafter Sergei Kisljak getroffen. Später verneinte er solche Kontakte aber unter Eid. Die Bundespolizei ermittelt zu möglichen Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland.

02:06 Madonna stoppt Versteigerung persönlicher Gegenstände

New York - US-Popstar Madonna hat eine Versteigerung persönlicher Gegenstände mit juristischen Mitteln vorübergehend gestoppt. Darunter befinden sich ein Brief ihres Ex-Freunds Tupac Shakur, eine Bürste mit ihren Haaren sowie eine Unterhose, die die heute 58-Jährige angeblich einmal trug. Die Sängerin erwirkte bei einem Gericht in New York, dass 22 Gegenstände der rund 130 Madonna-Objekte umfassenden Online-Auktion vorerst nicht versteigert werden dürfen. Versteigern lassen hatte die fraglichen Objekte Madonnas frühere Freundin und Beraterin Darlene Lutz.

01:58 Senatsausschuss setzt Anhörung mit Trump Jr. und Manafort an

Washington - In der Russland-Affäre hat der Justizausschuss des US-Senats eine Anhörung mit dem ältesten Sohn von Präsident Donald Trump und dem früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort angesetzt. Die Sitzung soll kommenden Mittwoch stattfinden. US-Medien berichteten zudem, dass sich Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner zu einer Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats am Montag bereit erklärt habe. Hintergrund ist ein Treffen zwischen Donald Trump Jr. und einer russischen Anwältin während des Wahlkampfs, bei dem auch Kushner und Manafort anwesend waren.