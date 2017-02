Von Bernhard Konrad

Lörrach. Jede Stadt setzt sich für ihren Klinikstandort ein. Dass dabei die Dinge im Zweifel zu den eigenen Gunsten ausgelegt werden, ist verständlich. Jedoch: Ein Zentralklinikum vom bevölkerungsreichen Oberzentrum wegzuverlagern nach Schopfheim – getrennt durch eine chronisch überlastete B 317: Das kann nicht die beste Lösung sein. Zwar ist ein streckenweiser vierspuriger Ausbau der Straße im Verkehrswegeplan des Bundes angemeldet – wann der kommen könnte, steht aber in den Sternen.



Dass bei der Erreichbarkeit eines Zentralklinikums im Notfall eine Zeitschiene von bis zu einer dreiviertel Stunde als Plus für Schopfheim ausgelegt werden soll, wird die Bevölkerungsmehrheit im Landkreis nicht akzeptieren. Auch der Landesentwicklungsplan, so betont Jörg Lutz immer wieder, weist das Oberzentrum als Verdichtungsraum für die zentrale örtliche Versorgung im Gesundheitswesen aus.



Die Standortfrage der Klinik ist nicht als konstruierte Strukturmaßnahme zur fraglos sinnvollen und wichtigen Stärkung des ländlichen Raums geeignet. Zudem deutet einiges darauf hin, dass bei einzelnen Gegnern der Lörracher Variante auch eine Protesthaltung gegen die Dominanz der großen Kreisstadt als emotionale Grundierung eine Rolle spielt. Als streitbare Privathaltung mag das noch Charme haben, nicht aber als Abstimmungskriterium für eine Schlüsselfrage der Gesundheitsversorgung für das nächste halbe Jahrhundert im Landkreis Lörrach.



Auch der polemische Tonfall, mit der manche Schopfheimer Akteure die Matrix einerseits massiv in Frage stellen, andererseits aber genau diese Matrix aufgrund der angeblich neuen Sachlage nun als zentralen Schlüssel der Entscheidungsfindung instrumentalisieren, ist fragwürdig.



Die Irritationen um das Gutachten, das Schopfheims Bürgermeister Christof Nitz trotz langem Vorlauf im Verfahren zuletzt mit kalkulierter Öffentlichkeitswirksamkeit aus dem Hut zauberte, sind verständlich. Auch darum, weil derzeit offenbar niemand seriös abschätzen kann, wie lange ein hierdurch angestoßener Prozess das dringliche Gesamtprojekt verzögern würde – schon gar nicht mit den in Schopfheim einhergehenden Problemen der Grünzäsur.



Und: Mit Blick auf einen fachärztlichen Gesundheitscampus rund um das Zentralklinikum darf man – und zwar ohne jede urbane Arroganz gegenüber der Markgrafenstadt! - zu einem Spaziergang durch Freiburg einladen. Dort befindet sich in manchen Straßen in jedem dritten Haus eine Arztpraxis. Und zwar schlicht deshalb, weil die Ärzte um jeden Preis im urbanen Freiburger Raum bleiben wollen. Es wird womöglich schwer genug, die entsprechenden Mediziner nach Lörrach zu holen. Dies würde in Schopfheim gewiss nicht leichter werden.