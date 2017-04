Lörrach Den Islam verstehen

Von Dorothea Gebauer

„Was ist der erste Gedanke, der Euch in den Sinn kommt, wenn Ihr das Wort Islam hört?“ Das fragte David Shenk seine Zuhörer, die sich in der Mensa der Freien Evangelischen Schule (FES) versammelt hatten.

Lörrach. „Muslime und Christen“ war Inhalt eines Seminars, zu dem die Evangelische Allianz Lörrach, die FES und das Bildungszentrum Bienenberg einluden. Ziel war es, zentrale Inhalte des Islam besser zu verstehen, um so im Dialog mit der anderen Religion dieser wertschätzend und mit weniger Angst zu begegnen.

„Denn eigentlich ist es schade, wie wenig man vom Islam weiß,“ so Nathanael Pantli, Leiter der Grundschule an der FES, der seit einiger Zeit in der Flüchtlingshilfe aktiv ist.

Der Referent David Shenk hat viele Jahre in Tansania, Kenia und Somalia unter Muslimen verbracht. Als Redner war er bereits in über 100 Ländern und ist gefragter Vermittler in eskalierten christlich-muslimischen Konflikten. Darüber hinaus ist er Berater für Menschen, die in islamischen Ländern arbeiten. An der FES führte er zunächst in die vier Strömungen spiritueller und kultureller Einflüsse auf Mohammed ein und offerierte kenntnisreich die vier Säulen des Islams. Zentral ist dabei die Frage: Wie wird Offenbarung im Islam, wie wird sie im Christentum verstanden?

Beiden Religionen gemein sei dabei, dass sie „Menschen des Buches“ sind. Dort etwa könne man sich begegnen und Respekt erwerben, so der Referent.

Shenk ist kein Sozialromantiker. Mehrfach hat er im Gespräch Muslime damit konfrontiert, in ihren Moscheen nicht den Hass zu predigen.

Was dem anspruchsvollen Seminar Würze gab, waren lebendige Beispiele, wie es ihm gelingt, ganz bei seinen Überzeugungen zu bleiben und dabei dennoch das Vertrauen vieler muslimischer Führungspersonen zu gewinnen. Viele sind zu Freunden geworden. In Kürze ist Shenk in einer Moschee in Sarajewo eingeladen, um über das Christentum zu sprechen. Neben einem Referat: „Was ist das Wesen der Offenbarung?“ werden gemeinsames Teetrinken und Begegnungen auf der Tagesordnung stehen.

Alle Bemühungen des Referenten zielen darauf ab, zur Arbeit am Frieden zu ermutigen und Geflüchtete willkommen zu heißen. Weltweit, so die Beobachtungen während Shenks Reisen, werde von Muslimen der Einsatz in Deutschland und der Schweiz für die Opfer der Kriege genau beobachtet, gesehen und geschätzt. 50 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht, die Mehrzahl sind Muslime.

„Zwischen Angst und Willkommenskultur,“ so hatte der Untertitel des Seminars gelautet. Für die Besucher hat sich an diesem Vormittag die Angst vor dem Islam jedenfalls verringert.