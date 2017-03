Lörrach Der Bedarf ist nach wie vor da

Lörrach-Brombach (was). „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir im kommenden Schuljahr mindestens eine fünfte Klasse haben werden“, sagte Rektorin Petra Sauer beim Tag der offenen Tür am Donnerstag in der Hellbergschule. Konnten doch viele Besucher vom Konzept der Schule überzeugt werden. Diese hatte von 17 bis 19 Uhr alle Grundschüler und ihre Eltern eingeladen, das Schulgebäude und die Lernangebote der Werkrealschule kennenzulernen.

In Rundgängen zeigten Schulleitung und Lehrkräfte den Besuchern die Räume und beantworteten Fragen. „Wir haben in der fünften Klasse immer ein Klassenlehrerteam“, erklärte zum Beispiel Konrektor Thomas Schmitt interessierten Eltern. Dadurch haben die Schüler immer einen Ansprechpartner – auch wenn sie mit einem der beiden Lehrer nicht so gut auskommen. Außerdem bietet die Schule am Montagnachmittag allen Fünftklässlern eine freiwillige Hausaufgabenbetreuung an.

Ein wichtiger Aspekt des Schulalltags ist weiterhin die Berufsvorbereitung. Dazu erläuterte der Konrektor den schuleigenen Berufswegeplan. Dieser sieht unter anderem Besichtigungen in diversen Betrieben und sozialen Einrichtungen sowie mehrere Praktika in verschiedenen Berufssparten vor. „Ganz frisch haben wir jetzt auch in Klasse 8 Telefontraining“, informierte Schmitt. Ebenso gäbe es seit kurzem einen Schulsanitätsdienst, zu dem die Schüler vom Deutschen Roten Kreuz ausgebildet werden.

„Sehr stolz“, so Schmitt, sei die Schule darauf, seit Januar einen Schulsozialarbeiter in ihren Diensten zu haben. Dieser sei bei Problemen immer für die Kinder da.

Darüber hinaus konnten sich angehende Fünftklässler und ihre Eltern einen Einblick in die vielfältigen Mitmachangebote verschaffen: So gibt es zum Beispiel eine Arbeitsgruppe (AG) Schulhausgestaltung, zwei Sportangebote (Fitness und Fußball), eine Theatergruppe in Zusammenarbeit mit dem Theater Tempus fugit oder auch eine Französisch-AG.

Insgesamt hat die Hellbergschule inklusive Grundschule aktuell rund 400 Schüler. Neben dem regulären Unterricht bietet sie zwei internationale Vorbereitungsklassen für Schüler aus Ländern wie dem Irak, Syrien oder Afghanistan an. Nach der neunten Klasse können Schüler hier den Hauptschul- und nach der zehnten Klasse den Werkrealschulabschluss machen. Und auch wenn die Schulart eigentlich nicht mehr gewünscht sei, „ist der Bedarf nach wie vor da“, hob Rektorin Sauer hervor. Zumal den Schülern auch mit einem Abschluss an der Hellbergschule „alle Wege nach oben offen“ stünden.