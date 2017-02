Die Online-Fundsachenversteigerung der Stadt Lörrach startet am Donnerstag, 23. Februar, um 17 Uhr. Bis Samstag, 4. März, 17 Uhr, können Interessierte mitbieten.

Bereits seit Ende Januar sind die Fundsachen auf der Plattform www.sonderauktionen.net veröffentlich, so dass Eigentümer bis zum heutigen Mittwoch ihre Rechte an den Fundsachen anmelden können. Interessenten können bequem von zu Hause aus mitbieten und zuschlagen.

Bei der Online-Fundsachenversteigerung werden 72 Fahrräder, Handys, Uhren, Schmuck und Sonstiges angeboten. Das Gesamtangebot der Lörracher Fundsachen auf der externen Plattform ist auch abrufbar unter dem Direktlink www.loerrach.de/fundsachenversteigerung.

Fundsachen, die nach einer Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten bei einer Behörde vom Eigentümer oder Finder nicht abgeholt wurden, werden versteigert.

Das Auktionskonzept ist das so genannte „Count-Down-Prinzip“. Wie bei Tulpenauktionen in Holland fallen die Artikelpreise im Angebotszeitraum von zehn Tagen in regelmäßigen Abständen von einem hohen Startpreis bis zu einem niedrigen Endpreis. Man kann jederzeit zuschlagen und den Artikel kaufen, solange warten bis einem der aktuelle Preis gefällt oder einen Wunschpreis als Gebot abgeben und man erhält automatisch den Zuschlag, wenn der fallende Preis das Gebot erreicht. Je länger man wartet, desto billiger wird es, aber man muss aufpassen, dass einem kein Anderer den Wunschartikel wegen ein paar Cent kurz vorher wegschnappt, so die Mitteilung des Online-Versteigerungs-Veranstalter GMS Bentheimer Softwarehaus.

Das Interesse an den Fundsachen ist groß, wie die Anzahl der Zugriffe in der Vergangenheit zeigte. Die ersteigerten Fundsachen können nach Ende der Auktion zu festgelegten Terminen in der Tiefgarage des Rathauses, Luisenstraße 16, abgeholt werden. Die Abholzeiten sind Mittwoch, 15. März, 10 bis 12 Uhr, und Donnerstag, 16. März, 15 bis 17 Uhr. Die Tiefgarage im zweiten Untergeschoss ist nur über die Außentreppe erreichbar.