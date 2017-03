Lörrach Der höchste Maßstab:  die  Menschenwürde

Von Ursula König

Lörrach-Brombach. „Das Patrozinium ist mehr als Nostalgie und historische Erinnerung.“ Mit diesen Worten stimmte Pfarrer Thorsten Becker am Sonntag in der Kirche St. Josef auf das Fest zu Ehren des Namenpatrons ein. „Es geht um den wachen Blick auf ihn“, lenkte Becker zur Frage hin, welchen Stellenwert das Wirken des Schutzpatrons für Christen in der heutigen Zeit habe.

So stand die Eucharistiefeier zu Ehren des heiligen St. Josef im Zeichen der Menschlichkeit und des aktiven aufeinander Zugehens. Becker erzählte von einer „eindrucksvollen und lehrreichen“ Begegnung auf einer Hotelterrasse in Jerusalem. Die Gruppe Pilger, der er angehörte, fragte einen jüdischen Rabbi, was er mit Jesus verbinde. Dessen spontane Antwort sei gewesen: „Tabubruch“. Der Rabbi habe sachlich seine Ansicht begründet. Jesus der Jude hätte es besser wissen müssen, als er die „jüdische Weisheit“ aufgebrochen habe. Und: „Letztlich musste er wegen seiner Tabubrüche nach jüdischen Gesetz verurteilt werden.“

Jesu Wirken brachte Becker mit dem Schutzpatron St. Josef in Zusammenhang: Erst durch den Tabubruch von Josef, Jesu Vater, der seine schwangere Verlobte nicht verstieß, hatte Jesus die Möglichkeit zur Menschwerdung. Der Bruch mit jüdischen Normen sei ihm daher in die Wiege gelegt worden. Und wie Josef auch, habe Jesu die Würde eines Menschen über alle jüdischen Gesetze gestellt. Jesus habe konsequent die geltenden Lehren immer dann in Frage gestellt, wenn sie mit Geringschätzung von Menschen verbunden waren. Für den „Triumpf der Menschlichkeit“ sei Jesus jedes Mittel recht gewesen. So habe er mit „Sündern“ gegessen, sei Frauen auf Augenhöhe begegnet und habe Aussätzige berührt. „Doktrinen durch Liebe ersetzen“; dies lasse sich als Kern von Jesu Wirken beschreiben, erklärte Becker.

Somit habe der Rabbi auf der Hotelterrasse recht gehabt: Denn für diese Tabubrüche, die er handlungs- und wortstark vertreten habe, sei Jesus zum Tode verurteilt worden.

Den Bogen in die heutige Zeit spannte Becker mit den Worten von Papst Franziskus: Dieser rufe dazu auf, die eigene Bequemlichkeit zu überwinden, um auch „Randgebiete“ zu erreichen. Eine „verbeulte“ Kirche, die beschmutzt sei, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, sei dem Papst lieber, als eine Kirche die sich an ihre Sicherheiten klammere. Daher laute ein Auftrag für Christen, so Becker: „Die Würde eines jeden Menschen wirklich machen.“

Der Festgottesdienst wurde mitgestaltet vom Kirchenchor und dem katholischen Kindergarten „Arche Noah“. Im Anschluss bot sich im Haus St. Michael die Möglichkeit des Beisammenseins.