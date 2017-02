Lörrach. Die Lörracher Fasnacht ist gestern Abend zu Ende gegangen, auch wenn der Narrenbaum aus Sicherheitsgründen nicht gefällt wurde. Guido Neidinger sprach mit Obergildenmeister Jörg Roßkopf über den Verlauf der närrischen Tage.

Der Verlauf war hervorragend. Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht, wir hatten tolle Schnitzelbängg und auch umgehend ausverkaufte Zunftabend gehabt. Das freut mich sehr. Die Straßenfasnacht war wieder insgesamt vom Wetter begünstigt. Lediglich gestern fing es an zu regnen. Aber die Teilnehmer des Kinderumzugs kamen noch trocken ins Ziel, was mir besonders wichtig war. Die Wetterentwicklung hat schon fast Tradition. Auch im vergangenen Jahr regnete es dienstags, sodass wir sogar das Gugge-Konzert abbrechen mussten.

Ja, das hat sich insgesamt bewährt. Genau genommen ist das aber für uns nicht neu. Die darin festgehaltenen Sicherheitsvorkehrungen gelten bei uns schon seit Jahren. Jetzt mussten wir es lediglich zu Papier bringen, was mich einen ganzen Urlaubstag gekostet hat. Das soll aber keine Kritik an der Stadtverwaltung sein. Die Stadt ist sehr moderat mit uns umgegangen.

In dem Konzept sind alle potenziellen Sicherheitsfragen berücksichtigt. Das fängt damit an, wie verhindert wird, dass Kinder unter die Räder von Umzugswagen geraten, bis hin zu den Fluchtwegen bei den verschiedenen Veranstaltungen.

Für mich ist der Höhepunkt die gesamte Veranstaltung. Der Samstag mit der Gugge-Explosion ist für viele dennoch das Highlight. Das merkt man auch an den Besucherzahlen. Am Samstag waren – über den Tag verteilt – sicherlich mehr Besucher in der Stadt als beim Umzug am Sonntag. Allerdings war auch das Publikumsinteresse am Sonntag sehr gut. Beleg dafür ist, dass wir quasi alle Plaketten verkaufen konnten. Das hilft uns finanziell sehr. Denn die gesamte Fasnacht hat die Gilde rund 10 000 Euro mehr gekostet als im vergangenen Jahr. Ein großer Anteil davon entfällt auf Gema-Gebühren.

Ich bin mit der Akzeptanz, auf die wir bei Sponsoren stoßen, sehr zufrieden. Von Sponsoren, mit denen ich gesprochen habe, habe ich nur Positives gehört. Ich habe das Gefühl, dass auch sie wissen, was sie an der Fasnacht haben.

Am Gesamtkonzept der Fasnacht werden wir auch in den nächsten Jahren festhalten. Das hat sich bewährt. Allerdings bin ich nicht ganz zufrieden mit der Bühne am Rewe-Markt. Dieser Standort ist nicht ideal.

Außerdem macht mir Sorgen, dass es immer noch Geschäfte gibt, in denen Alkohol in Glasgebinden verkauft wird. Das wollen wir nicht, weil es zu gefährlich ist. Unsere Leute halten sich auch daran, nachdem wir es ihnen verboten haben.

Ja, das hat sich bewährt, und man kann den Erfolg sogar genau beziffern. Am Boden ist der Müll um zwei Drittel zurückgegangen. Wir überlegen, Pfandbecher auch für Glühwein und Cafelutz einzuführen.

Wie ist die Fasnacht aus Ihrer Sicht gelaufen?

Sie mussten diesmal ein Sicherheitskonzept ausarbeiten. Hat sich dieses Konzept bewährt?

Was waren die Höhepunkte der Fasnacht für Sie?

Wichtig ist nicht nur das Publikumsinteresse. Wichtig sind auch Gönner und Sponsoren. In diesem Jahr sind ja einige neue Sponsoren auf den Plan getreten, zum Beispiel die Brauerei Lasser als Hauptsponsor der Gugge-Explosion. Wie lautet hier Ihr Fazit?

Sehen Sie Bedarf für Änderungen?

Sie haben erstmals Pfand auf Einwegbecher erhoben. Hat das sich bewährt?