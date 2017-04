Lörrach Der lange Weg aus der Krise

Über Psychotraumata, posttraumatische Belastungsstörungen und Therapiemöglichkeiten spricht Dr. Daniela Wetzel-Richter morgen um 19.30 Uhr in einem Vortrag im Kreiskrankenhaus Lörrach (5. OG). Die Referentin ist leitende Oberärztin der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Lörracher Kreiskrankenhaus. Veronika Zettler hat sich im Vorfeld mit ihr unterhalten.



Frau Wetzel-Richter, ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist die Traumatherapie. Welcher Art sind die traumatischen Erlebnisse Ihrer Patienten?

Das können unter anderem sexuelle Traumatisierungen, Gewalterfahrungen in der Kindheit oder auch Naturkatastrophen sein. Aktuelles Beispiel: Eine Patientin hat im Ausland zwei schwere Erdbeben erlebt.

Den größten Anteil machen aber sexuelle Traumatisierungen aus. Sehr häufig sind es Frauen, die zwischen ihrem achten und zwölften Lebensjahr sexuell traumatisiert wurden. Wir behandeln auch Schwersttraumatisierte, die so etwas über viele Jahre erlebt haben. Und es gibt etliche – Studien zufolge sind es rund 20 Prozent der traumatisierten Frauen – die sich gar nicht erinnern, was ihnen in der Kindheit widerfahren ist. Eine Betroffene konnte sich an keine Erlebnisse vor ihrem 14. Lebensjahr erinnern. Das Gehirn sperrt diese Erinnerungen weg. Folgen zeigen sich trotzdem.

In Form von psychosomatischen Beschwerden?

Sexuelle Traumatisierung bewirkt in 50 Prozent der Fälle eine Erkrankung, traumatisierende Naturkatastrophen in 30 Prozent der Fälle. Psychotraumata spielen in viele Krankheiten hinein. Auch Schmerzpatienten haben im Hintergrund oft traumatische Erlebnisse, ebenso Angstpatienten und Menschen mit Depressionen. Oder andersherum: Deutlich mehr als 50 Prozent der Traumatisierten leiden an einer schweren Depression.

Ein Trauma hat viele Facetten und berührt viele Krankheiten. Kürzlich hatte ich eine Therapiegruppe von neun Frauen mit ganz unterschiedlichen Erkrankungsbildern, jedoch haben fünf von ihnen ein sexuelles Trauma erlebt. Es gibt Patienten mit diffusen chronischen Schmerzen oder Fibromyalgien, denen der ganze Körper wehtut, die aber diese sogenannten somatoformen Schmerzstörungen nicht damit in Verbindung bringen können, dass es zum Beispiel in ihrem Elternhaus Gewalt gab.

Wie kann ein chronischer Schmerzpatient herausfinden, dass ein Trauma Ursache seiner Beschwerden ist, wenn er sich an das schlimme Erlebnis gar nicht erinnert?

Das ist selten einfach. Experten schätzen, dass es im Schnitt sieben Jahre dauert, bis ein Somatisierungspatient die richtige Behandlung bekommt. Andere gehen sogar von 15 Jahren aus. Das ist einer der Gründe, warum ich begeistert bin vom Psychosomatik-Konzept im Kreiskrankenhaus, wie wir es in Lörrach anbieten.

Wir sind gut vernetzt mit allen anderen Abteilungen, die ihre Patienten zu uns schicken können. Wenn der Patient hier bei uns ankommt, ist der erste Schritt getan.

In welchen Fällen sind die Symptome eindeutig?

Es gibt klare Symptome für eine posttraumatische Belastungsstörung. Ein Hauptsymptom sind sogenannte Intrusionen oder Flashbacks. Das bedeutet: Wenn die Person einem Auslöser, einem sogenannten Trigger, begegnet, wird die Erinnerung wieder lebendig.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, eine Frau wurde von einem bärtigen Mann vergewaltigt. Später sieht sie auf der Straße einen Mann mit Bart und das Erlebnis kommt wieder hoch. Aber nicht wie eine Erinnerung, sondern so, als finde es jetzt statt, als würde alles hier und jetzt noch einmal passieren. Das geht so weit, dass die Frau das Erlebnis am ganzen Körper noch einmal spürt und zum Beispiel den Geruch des Täters wieder riecht.

Warum speichert das Gehirn diese Erinnerung anders ab als andere?

Im Moment, in dem das traumatisierende Erlebnis stattfindet, ist der Körper voll mit den Stresshormonen Adrenalin und Cortisol. Das Erlebnis wird dann nicht richtig weiter verarbeitet und bleibt im Traumagedächtnis stecken.

Die Therapie soll das Erlebnis ins normale Gedächtnis überführen und in die Chronologie einordnen. Ziel ist es, dass der Patient eines Tages sagen kann: Es ist vorbei! Ich kann jetzt nach vorne sehen und die Zukunft planen.

Gibt es noch andere Symptome?

Sexuell Traumatisierten fehlt es oft an Selbstwertgefühl. Sie verstricken sich häufig in schwierige Situationen, können nicht Nein sagen, können keine Grenzen ziehen. Symptome können regelmäßige Albträume, dauernde innere Anspannung, massive Schlafstörungen, Gefühllosigkeit, Ekelgefühle, Lähmungserscheinungen und vieles mehr sein.

Eine Patientin ist zum Beispiel immer wieder umgekippt. Der Körper kann alles Mögliche machen. Er wird zur Sprache des Patienten...

... der über sein Trauma nicht sprechen kann. Wie verhelfen Sie dem Patienten zum richtigen Sprechen?

Dafür braucht der Therapeut manchmal sehr viel Geduld. Man muss dem Patienten sein Tempo lassen, bis er in der Lage ist, sich auszudrücken. Man darf ihn nicht drängen.

Es gibt nicht die eine Traumatherapie. Wir haben hier ein multi-modales Konzept mit unterschiedlichen Psychotherapieelementen, das individuell auf den Patienten zugeschnitten wird. Dazu gehören unter anderem einzel- und gruppentherapeutische Maßnahmen, künstlerische und nicht-sprachliche Therapien, Bewegungs- und Sportangebote wie auch das Leben in der therapeutischen Gemeinschaft. Momentan haben wir 18 vollstationäre und zwei teilstationäre Behandlungsplätze. Im Juli bekommen wir acht neue teilstationäre Plätze dazu.

Sie arbeiten mit EMDR. Was steckt da genau dahinter?

Die Abkürzung steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing, zu deutsch: Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Damit arbeite ich, wenn ein ganz spezielles Erlebnis aufgearbeitet werden soll. Nehmen wir an, ein Patient ist in eine fürchterliche Schlägerei geraten. Während er sich in unserer Sitzung diese bestimmte Situation, diese belastenden Bilder, Gefühle und Gedanken vergegenwärtigt, folgt er mit den Augen den Fingerbewegungen des Therapeuten abwechselnd nach links und rechts. Hier greift so eine Art neurobiologischer Trick. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass das vegetative Nervensystem entspannt und der Zustand innerer Ruhe die Verarbeitung ermöglicht.

Sind auch Flüchtlinge mit traumatischen Kriegserlebnissen unter Ihren Patienten?

Nein. In Lörrach besteht für Flüchtlinge ein Netzwerk, das eine gute Grundversorgung bietet. Für traumatisierte Flüchtlinge gibt es Extraangebote, zu denen ein Dolmetscher hinzugeholt wird. Eine differenzierte Traumatherapie in deutscher Sprache kommt meistens noch nicht infrage. Ich habe allerdings Kriegstraumatisierte behandelt, die schon vor Jahren zum Beispiel im Irak oder auch in Vietnam Traumatisches erlebt haben, und bei denen jetzt die Erinnerungen angesichts der Medienberichte wieder wach wurden.