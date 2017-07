Lörrach Der Schwarzwald wimmelt

Regio. Der Schwarzwald ist Deutschlands berühmtester Wald und Baden-Württembergs beliebteste Urlaubs- und Freizeitregion. Aber was ist hier passiert? Aberhunderte von Leuten wimmeln in allen Jahreszeiten durcheinander, nicht nur Menschen, auch Haus- und Wildtiere aller Art.

Zeichnerin Katja Schneider lässt es in ihrem neuen Bilderbuch an den schönsten Schwarzwald-Orten wimmeln, am sagenumwobenen Mummelsee, im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, auf dem Münsterplatz in Freiburg, beim Titisee oder dem schneereichen Feldberg und im Städtchen Hornberg mit seinem markanten Eisenbahnviadukt.

Auch Anni, das neue Maskottchen des Schwarzwald-Tourismus, ist mit von der Partie. Und Bärbel reist gerne durch den schönen Schwarzwald – zusammen mit ihrem Hund Waldi, der stolz seinen neuen Bollenhut ausführt. Immer mit dabei ist auch Bärbels Neffe Leon, der überall seine Papierflugzeuge fliegen lässt. Und dann sind da noch der Uhrenträger, das lustige Eichhörnchen und der diebische Kuckuck Gruschdel. n Katja Schneider: Der Schwarzwald wimmelt. In Zusammenarbeit mit Kosmos Schwarzwald. Pappbilderbuch, 16 Seiten, 14,90 Euro ISBN 978-3-8425-2042-4. Erschienen im Silberburg-Verlag, Tübingen und Karlsruhe, erhältlich im Buchhandel.