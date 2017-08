Lörrach Der Steckdose gehört die Zukunft

Gerade einmal 0,33 Prozent der in Deutschland zugelassenen Autos fahren derzeit mit Strom. Doch die mittelfristige Richtung ist klar: weg vom Verbrennungsmotor, hin zum Elektroauto. Die Stadt Lörrach sieht sich beim Thema E-Mobilität bereits gut aufgestellt, möchte diese aber weiter fördern und selbst mit gutem Beispiel vorangehen.



Von Kristoff Meller



Lörrach. „Wir als Stadt sehen es als unsere Aufgabe an, die E-Mobilität voranzutreiben“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz gestern bei einem Pressegespräch. „Das ist für uns ein strategisches gesamtstädtisches Thema, und wir wollen nicht zögerlich abwarten, sondern schauen, dass die Infrastruktur passt.“ Denn um das Fernziel zu erreichen, bis im Jahr 2050 klimaneutrale Kommune zu werden, ist auch eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Bürger notwendig.



Schnellladesäulen halbieren Ladezeit



Zwei Mosaiksteine, um den jährlichen CO2-Ausstoß pro Kopf auf zwei Tonnen zu senken, ist der Umstieg auf E-Autos und Carsharing. Stadtmobil Carsharing Südbaden ist in Lörrach derzeit mit drei Fahrzeugen (Velöhalle und Niederfeldquartier) vertreten. Das „innovative Projekt“, so Britta Staub Abt, Fachbereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz, ist eine Kooperation der Stadt mit Stadtmobil und wurde durch den Innovationsfonds „Klima- und Wasserschutz“ der Badenova unterstützt. Dank der eingesetzten Schnellladesäulen halbiert sich die Ladezeit – nach 30 Minuten ist der Akku zu mindestens 80 Prozent aufgeladen.



Seit Dezember 2014 gibt es außerdem das Elektro-Carsharing-Angebot von „my-e-car“ von Energiedienst und Stadtmobil mit drei Fahrzeugen sowie sechs Ladesäulen (Engelplatz, Haagener Straße/Bonifatiuskirche und Konrad-Adenauer-Straße/Kaltenbach-Stiftung). Drei davon sind öffentlich und können mit Kreditkarte oder einem Ladechip von Naturenergie benutzt werden.



Bedarf in Neubaugebieten prüfen



Insgesamt gibt es derzeit sieben öffentliche Ladestationen sowie zusätzliche private Auflademöglichkeiten, auch einige Firmen halten diese für ihre Mitarbeiter und Kunden vor. In Zukunft soll auch für jedes Neubaugebiet der Bedarf einer Ladestation geprüft werden. „Beim Areal Conrad schreit es natürlich förmlich danach, aber auch im Belist wird es eine geben“, sagte Lutz.



Das Problem: „Es weiß noch niemand so richtig, wie man ein Gebiet für die E-Mobilität richtig erschließt.“ In Telefonaten mit Anbietern habe zunächst oftmals Stille am anderen Ende der Leitung geherrscht. „Für das Stromnetz ist es natürlich auch eine Herausforderung, wenn plötzlich nicht nur zwei Autos wie bei uns in der Tiefgarage, sondern 20 zeitgleich geladen werden sollen“, weiß Lutz. Dafür seien intelligente Ladesysteme nötig.



Leasing statt Neuwagen



Doch die Forschung schreitet für die von Lutz als „Schlüsseltechnologie“ bezeichneten Elektroautos extrem schnell voran. Was in diesem Jahr noch topmodern und teuer ist, kann in zwei Jahren schon veraltet sein. Darum mache es auch keinen Sinn, den städtischen Haushalt mit „teuren Gerätschaften zu belasten“, sagte Lutz.



Der E-Smart für Rathaus-Mitarbeiter ist ein Leasing-Auto, ebenso der Hybrid-Dienstwagen von Bürgermeister Michael Wilke. Der E-Pritschenwagen des Werkhofs und die inzwischen insgesamt 15 E-Bikes wurden hingegen gekauft.



Gerade bei Kurzstreckenfahrten im Stadtgebiet bietet sich die Nutzung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen laut Lutz an: „Das Thema Reichweite fällt weg.“ Der Fuhrpark der Eigenbetriebe Stadtgrün und Werkhof sollen darum in den nächsten Jahren nach Möglichkeit „komplett umgestellt“ werden. Dafür müssten die großen Autohersteller nach der erfolgreichen Eigeninitiative der Post aber endlich auch bei den E-Nutzfahrzeugen durchstarten, denn „im Nutzfahrzeugebereich gibt es noch viel Luft nach oben“, ergänzte Staub-Abt.



Menschen haben teils große Berührungsängste



Neben den technischen Herausforderungen gibt es zudem noch menschliche Hürden: „Viele Leute haben noch große Berührungsängste mit E-Autos“, hat Lutz aus Gesprächen mit Bürgern erfahren. Hinzu kommen Vorurteile oder Bedenken bezüglich der Reichweite oder Lademöglichkeiten. Diese gelte es abzubauen.



Denn die Mitarbeiter der Stadt, die einmal auf einem der E-Bikes oder im E-Smart unterwegs waren, werden laut Staub-Abt meist zum Wiederholungstäter: „Sie sind sehr beliebt und es empfiehlt sich inzwischen, das Fahrzeug rechtzeitig zu reservieren.“



Auch die Zahl der Nutzer des E-Carsharing-Angebots steige stetig. Und die Kunden seien meistens zufrieden, wie auch die spontane Nachfrage von Lutz vor Ort bei einer Nutzerin der Carsharing-Station neben der Velöhalle zeigt: „Wenn es das nicht gäbe, wäre ich aufgeschmissen. Das ist wirklich eine super Sache.“



Mehr Informationen zum Thema unter www.loerrach.de/emobilität