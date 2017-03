Von Gerd Lustig

Der Spaß am Kicken ist die eine Seite, der gute Zweck die andere. Und Beides zusammen ergibt den „Thommy-Cup“. Hinter „Thommy“ verbirgt sich ein beliebtes Hobby-Fußballturnier, ausgerichtet vom FC Freibad. Dieses erlebte am Wochenende seine zehnte Auflage in der Wintersbuckhalle.

Lörrach. Der Turniername geht auf einen in jungen Jahren verstorbenen Kameraden, Thommy Kiefer, zurück. In Erinnerung an den verlorenen Freund, und zwar in der Zeit, als die Planungen für die erstmalige Ausrichtung eines Hobby-Turniers bereits auf Hochtouren liefen, nannte man es kurzerhand „Thommy-Cup“.

Um den begehrten Wanderpokal spielten am Wochenende 16 Teams aus Lörrach, der näheren und weiteren Umgebung bis hinein in die Schweiz und zum Bodensee. „Der Spaß steht bei uns im Vordergrund, stets verfolgen wir aber auch einen sozialen Gedanken“, macht Thorsten Zöbelin, Spieler des FC Freibad, deutlich.

Den Spaß merkt man den Freizeitkickern beim Turnier, bei dem keine aktiven Vereinsfußballer zugelassen sind, stets an. Da wird zwar gekämpft und gebolzt, was das Zeug hält. Doch abgesehen von kleineren, meist unabsichtlichen Fouls, geht alles reibungslos über die Bühne. Das oberste Gebot „Fairplay“ wird be- und geachtet.

Und so wird auch das zehnte Turnier zu einem rundum gelungenen Sport- und Freizeithappening. Außer dem Fußball gibt es in der Halle neben der Bewirtung noch Angebote wie Tischfußball und Dart. Für herzhafte Lacher sorgt zudem die Foto-Box, mit der lustige „Selfies“ möglich werden.

Dass es am Ende natürlich auch einen Turniersieger gibt, wird fast zur Nebensache. Während sich die Gastgeber, die 2014 den Pokal gewonnen hatten, diesmal mit ihren beiden Teams mit Platz fünf und sechs zufrieden geben mussten, holte erstmals die Mannschaft des „FC Pulvertonis“ durch einen 3:0-Finalsieg gegen „N&P Verzollungen“ den Titel. Dritte wurden die Vorjahreschampions „Go Heart Kicker“.

Das Wichtigste ist und bleibt aber der gute Zweck. Diesmal soll der St. Anna Kindergarten in Stetten bedacht werden. Und der Erlös kann sich sehen lassen. Seitdem das Turnier über zwei Tage ausgerichtet wird – seit fünf Jahren – kommen Summen zwischen 3000 und 4000 Euro zusammen. „Vielleicht wird’s jetzt sogar noch mehr, denn dieses Mal hatten wir eine reich bestückte Tombola“, hoffen Wolfgang Sach und Thorsten Zöbelin.

Der Kindergarten hat sich in der Vorfreude auf die Spende schon etwas einfallen lassen: Die Kinder haben die Pokale für die Mannschaften des Turniers selbst angefertigt. Und: Mit einem reichlich gedeckten Kuchenbuffet sorgten die St. Anna-Mitarbeiterinnen überdies für zusätzliche Einnahmen.