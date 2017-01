Lörrach/Freiburg (do). Es klingt wie in einem schlechten Film: Ein harmloser Nachtschwärmer, der sich zu später Stunde in einer Bar noch einen „Absacker“ gegönnt hat, wird hinterher auf offener Straße von zwei Männern zusammengeschlagen, die es offenbar vor allem auf sein hochwertiges Mobiltelefon abgesehen haben. So geschehen am frühen Morgen des 28. Mai 2016 in Lörrach. Jetzt müssen sich die Tatverdächtigen, zwei italienische Staatsbürger, 29 und 41 Jahre alt, vor dem Freiburger Landgericht verantworten

Der Tatvorwurf: gemeinschaftlicher schwerer Raub. Beide Angeklagte haben ihren Wohnsitz im Elsass, wo sie offenbar auch festgenommen wurden. Der 29-Jährige, der als Berufsbezeichnung „Security-Mitarbeiter“ angibt, befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft und wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Der andere Angeklagte, von Beruf „Platzwart“, ist nach einer dreiwöchigen Untersuchungshaft im vergangenen Sommer wieder auf freiem Fuß. Gestern wurde die Hauptverhandlung eröffnet. Der Prozessbeginn war kurz und beschränkte sich auf die Anklage, die die Lörracher Staatsanwältin vortrug: Als der „stark alkoholisierte Geschädigte“ um 3.50 Uhr in der Frühe die Bar in der Basler Straße betrat, saßen die beiden Angeklagten am Tresen. Der Geschädigte habe während des Aufenthalts in der Bar sein Mobiltelefon im Wert von 450 Euro auf dem Tisch liegen gehabt. Mit den Angeklagten sei es zu einem kurzen Gesprächskontakt gekommen, dessen Inhalt jedoch nicht mehr rekonstruierbar sei. Dann sei der Nachtschwärmer zu Fuß in Richtung Marktplatz weitergezogen. Die beiden Angeklagten seien ihm im BMW des 29-Jährigen gefolgt. Als sie den Mann erreicht hatten, soll der 29-Jährige aus dem Kofferraum eine etwa 60 bis 80 Zentimeter lange und vier Zentimeter dicke Eisenstange genommen und damit auf den Betrunkenen eingeschlagen haben. Sein Begleiter soll mit den Fäusten auf das Opfer losgegangen sein und auch zugetreten haben, als es am Boden lag und kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Dann hätten sie dem Mann die Geldbörse mit etwa 30 Euro Bargeld, Kreditkarten und Ausweispapieren sowie das Mobiltelefon abgenommen.

Die Staatsanwältin sprach von einer „lebensgefährlichen Behandlung“ eines wehrlosen Menschen, um sich in den „Besitz einer fremden beweglichen Sache“ zu bringen. Die beiden sollen also in Kauf genommen haben, dass der Beraubte an den Schlägen sterben könnte.

Was zur Festnahme der beiden geführt hat, werden die auf mindestens zwei weitere Verhandlungstage angesetzten Zeugenvernehmungen zeigen. Dann soll auch der Geschädigte als „zentrale Figur“ zu Wort kommen, wie der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmidt-Weihrich ankündigte. Als Zeugen sind außerdem die Inhaberin und die Bedienung der Bar geladen, ferner eine Frau, die Aussagen zum Tatwerkzeug machen wird, zwei Polizisten und ein medizinischer Sachverständiger.

Dass der erste Verhandlungstag nach einer Stunde endete, hat seinen Grund darin, dass sich der 29-Jährige zum Tatvorwurf äußern will, aber wie sein Mitangeklagter kein Deutsch spricht. Deswegen müssen alle Schritte von der Dolmetscherin übersetzt werden. Der 41-Jährige möchte außer zu seinem Lebenslauf keine Angaben machen (wir berichten noch).