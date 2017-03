Lörrach Diagnose Krebs: Seminar für Patientinnen

Lörrach. Die Diagnose Krebs bedeutet nicht nur den Kampf ums Überleben, sondern auch einen Kampf mit dem Spiegelbild. Denn die Krebstherapie mit Chemo- oder Strahlenbehandlung führt zu drastischen Veränderungen des Aussehens. In den kostenlosen „look good feel better Kosmetikseminaren“ von „DKMS Life“ erhalten Krebspatientinnen Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit äußeren Veränderungen während der Therapie.

Die Teilnehmerinnen werden damit ermutigt, wieder einen Blick in den Spiegel zu werfen. Denn für Patientinnen ist Kosmetik oft viel mehr als nur Make-up – sie kann Therapie und Lebenshilfe sein.

Das Seminar für Krebspatientinnen in Therapie im Sankt Elisabethen Krankenhaus bietet „DKMS Life“ am kommenden Mittwoch, 5. April, um 16 Uhr an.

Information und Anmeldung im „Eli“ bei , Ulrike Bucher, Tel. 07621/1714260. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Mehr unter www.dkms-life.de.