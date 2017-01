00:48 Oppermann: Maizière sollte Cyberabwehr verstärken

Berlin - Nach den Russland zugeordneten Hackerangriffen in den USA fordert SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann präventive Maßnahmen in Deutschland. Innenminister Thomas de Maizière müsse die Cyberabwehr des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik verstärken, sagte Oppermann der "Süddeutschen Zeitung". Die Betreiber sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter fordert Oppermann auf, Programme zur automatisierten Verbreitung häufig falscher politischer Botschaften - sogenannte Social Bots - zu unterbinden.

00:45 Irans Führung zeigt sich bestürzt über Tod Rafsandschanis

Teheran (dpa) – Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei und Präsident Hassan Ruhani haben sich tief betroffen vom Tod des ehemaligen Präsidenten Akbar Haschemi Rafsandschani gezeigt. Chamenei bedauerte den Verlust "eines Freundes", Ruhani den einer großen Persönlichkeit der iranischen Revolution. Ruhani verkündete eine dreitägige Staatstrauer. Außerdem bleiben alle Behörden wegen Rafsandschanis Beisetzung am Dienstag geschlossen. Rafsandschani war gestern 82-jährig an Herzversagen gestorben.

00:02 Grüne: Kommunen sollten Sexdienste für Pflegebedürftige bezahlen

Berlin - Pflegebedürftige und Behinderte sollen laut einer Grünen-Abgeordneten in Zukunft Sex mit Prostituierten bezahlt bekommen. Eine Finanzierung für Sexualassistenz sei vorstellbar, sagte die pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen, Elisabeth Scharfenberg, der "Welt am Sonntag". Die Kommunen könnten über entsprechende Angebote vor Ort beraten und Zuschüsse gewähren. Nach Einschätzung von Experten wünschen sich viele Männer und Frauen mit Behinderungen sexuelle Dienstleistungen.

23:56 Golden Globes werden vergeben - "La La Land" als Favorit

23:09 Proteste gegen erhöhte Benzinpreise in Mexiko dauern an

Mexiko-Stadt - In Mexiko hat es erneut Proteste gegen die Erhöhung der Benzinpreise gegeben. Die Teilnahme an den Protestmärschen in mehreren Städten fiel aber geringer aus als am Vortag, als Zehntausende Demonstranten in 25 Bundesstaaten durch die Straßen gezogen waren. In der vergangenen Woche kam es zu zahlreichen Plünderungen. Mindestens sechs Menschen wurden bei Zwischenfällen getötet. Oppositionsparteien forderten die Regierung auf, die politische Verantwortung für die Unruhen zu übernehmen.