Lörrach Dichter Wettstreit im Dichterwettstreit

Nachrichten-Ticker

15:06 Junge trinkt Ecstasy aus Vaters Flasche: Künstliches Koma

Skive - Ein Sechsjähriger hat am Wochenende im Auto seiner Eltern in Dänemark aus Versehen Ecstasy getrunken. Im Krankenhaus musste der Junge in ein künstliches Koma versetzt werden, wie eine Polizei-Sprecherin sagte. Der 30 Jahre alte Vater des Jungen hatte die flüssige Droge in einer Trinkflasche aufbewahrt, die im Wagen herumgelegen hatte. Der Sechsjährige war laut Polizei so schwach, dass er nicht alleine atmen konnte. Er sei inzwischen aus dem Koma aufgewacht. Er trage voraussichtlich keine bleibenden Schäden davon.

14:47 Zehn Tote bei Sprengstoffexplosion in russischer U-Bahn

St. Petersburg - Bei einer Sprengstoffexplosion in der U-Bahn der russischen Stadt St. Petersburg sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass. Etwa 20 Menschen seien verletzt worden. Den Angaben nach explodierte ein Sprengsatz in einem Zug auf der Fahrt zwischen zwei Stationen im Zentrum. Präsident Wladimir Putin ist heute in St. Petersburg, hielt sich aber nach Angaben seines Sprechers im Vorort Strelna auf. Der genaue Hintergrund der Explosion ist unklar.

14:47 Ärzte ohne Grenzen: Libyen nicht Lösung für Migrationskrise

Rom - Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat davor gewarnt, bei der Lösung der Migrationskrise auf das Bürgerkriegsland Libyen zu setzen. "Es ist einfach unmöglich, dass Libyen Teil irgendeiner Lösung ist", sagte Generaldirektor Arjan Hehenkamp in Rom. Hehenkamp schilderte seine Eindrücke aus Lagern in dem nordafrikanischen Land, in denen Migranten oft auf unbestimmte Zeit interniert sind. MSF leiste in sieben Lagern medizinische Hilfe, in denen die Menschen unter "miserablen" Umständen lebten. Die Lager würden von verschiedenen Milizen kontrolliert.

14:21 Mindestens zehn Tote bei Explosion in St. Petersburger U-Bahn

St. Petersburg - Bei einer Explosion in einer U-Bahn-Station im Zentrum der russischen Stadt St. Petersburg sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Das berichtete die Agentur Tass.

14:14 Berichte: Verletzte bei Explosion in St. Petersburger U-Bahn

St. Petersburg - In einer U-Bahn-Station im Zentrum der russischen Stadt St. Petersburg hat sich eine Explosion ereignet. Es soll Verletzte geben, meldet die Agentur Tass unter Berufung auf Sicherheitsbehörden. Detailssind noch nicht bekannt. Fotos in sozialen Netzwerken zeigen Verletzte auf dem Bahnsteig und zerstörte Türen eines U-Bahn-Wagens. Kremlchef Wladimir Putin war heute zu einer Konferenz in St. Petersburg.