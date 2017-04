Lörrach Dichter Wettstreit im Dichterwettstreit

Von Mike Bach

Lörrach. So skurril wie die Texte der Poetry-Slam Künstler im Allgemeinen sind, so skurril fing auch das Bühnenevent „Frohe Reimnachten II“ am Freitagabend im ausverkauften Foyer des Burghofs an. Kaum hatten es sich die Zuschauer im Saal gemütlich gemacht, galt es das gesamte Gebäude wieder zu räumen.Ein Feueralarm, der sich Gott sei Dank als Fehlalarm herausstellte, bescherte dem Publikum, das geduldig vor dem Gebäude ausharrte, statt gewagter Reimkünste einen blinkenden Feuerwehreinsatz.

Gelassen ging es mit einer halben Stunde Verspätung zurück auf die Sitzplätze, um von vorne anzufangen. So schritten die beiden Moderatoren Daniel Wagner und Tilman Scheipers, Veranstalter des traditionellen Burghof Weihnachts-Slams, schnell zur Tat. „Für alle, die noch nie auf einem Poetry-Slam waren, hier sind die Regeln.“

Jeder Poet hat sechs Minuten für seinen Vortrag. Danach wird er charmant mit langsam eingeblendeter Musik mundtot gemacht. Accessoires, außer Textblätter, sowie zu lange Gesangseinlagen sind nicht erlaubt. Es gibt drei Runden, darunter ein Halb- und ein Finale. Das Publikum bestimmt durch die Lautstärke des Applauses den Gewinner.

Und das ist gar nicht immer so einfach. Hierzu wurde das Publikum erst mal ausführlich geeicht. „Wie viel Beifall gebt ihr einem Beitrag, bei dem Ihr lieber den Feueralarm auslöst, damit er aufhört?“, witzelte das Moderatorenteam. Lasch gähnender Mitleidsbeifall tröpfelt durch den Saal. „Und wie macht Ihr, wenn Euch der Künstler zum kollektiven Orgasmus erleuchtet?“ Der Saal tobt, die Wände wackeln.

„Das Schöne an so einem Multi-Slam“, so der Fachbegriff für ’alle Textformen sind erlaubt’, „ist sein Abwechslungsreichtum“, erklärt Daniel Wagner. Von Lyrik über Dadaismus, von Comedy zu politischer Satire, für jeden sei etwas dabei.

Und in der Tat unterscheiden sich die verschieden Stile der eingeladenen Künstler auf höchst unterhaltsame Art. Ein jeder einzigartig, gaben sie sich ein dichtes Rennen.

Da ist zum Beispiel Wehwalt Koslovsky, Berliner aus Hamburg, der mutig sein „Lyrisches Ich“ gegen den Vers-vernichtenden Wald- und Wiesenidioten verteidigt, indem er als Agent vom „Reim-Department FBI, dem heißen Draht zur Hauptverwaltung via Satellitenschaltung“, paroli bieten darf. Zermürbend körperlich steigert sich Koslovsky in seine rhythmischen Worttiraden hinein, sodass der Eindruck entsteht, die Reime würden die Gedanken des Künstlers lenken, und nicht umgekehrt.

Ganz anders Anna Teufel aus Karlsruhe. Sie zelebriert den Perspektivenwechsel. Ihre lebhaft vorgetragenen Selbstgespräche aus der Sicht einer Demenzpatientin oder eines „Kekskrümel-Kranken“ geistig Behinderten sind so erfrischend und lebenbejahend erzählt, dass kein Platz für Schwermut bleibt.

Perspektivenwechsel kann auch der Chemnitzer Erik Leichter. Seine Liebeserklärung aus der Sicht eines Stalkers ist genau so mit humorvollen Tönen gespickt wie seine banal anmutende Frage: „Was mache ich an einem verregneten Sonntagnachmittag, um endlich wieder Selbstmordgedanken zu bekommen. Ach ja. Bewerbungen schreiben.“

Politisch mahnend präsentierte sich die Berner Schauspielerin Milva Stark. In ihrem kämpferischen Wut–slam durchleuchtet sie das kollektive Vergessen der Geschichte, in dem die „Parolen der Dummheit wieder Freunde finden.“

Gewinner des Abends ist das postmoderne Power-Poeten Duo „Fabelstapler“ mit Markus Becherer und Phriedrich Chiller. „Newsflash: Der Dax ist gefallen. Hat er sich was getan?“ oder „Bienen drohen erneut mit Streik. Weil die Tarifverhandlungen ins Schleudern gerieten, war der gesamte Bienen-Stock-Sauer“. Ihre wohl choreografierten Wechselreime, bei denen sie sich gegenseitig die temporeichen Sätze ergänzen, schienen beim Publikum die erwünschte kollektive Erleuchtung herbeizuführen.