Von Kristoff MellerLörrach. „Gute Backwaren werden immer geschätzt, aber die Arbeit, die dahinter steckt, ist unbeliebt“, beklagt Bernhard Paul von der gleichnamigen Bäckerei in der Palmstraße. Der Nachwuchs mache sich rar. Die Arbeitszeiten sind eines der Hauptprobleme dafür. Die meisten Lehrlinge seien 16 oder 17 Jahre alt und noch nicht mobil: „Wir hatten erst vor kurzem eine junge Frau aus Adelhausen, die bei uns anfangen wollte. Unsere Lehrlinge beginnen aber zwischen 4 und 5 Uhr, da gibt es keine Chance, mit dem Bus nach Lörrach zu kommen.“Und nach der Ausbildung wird es nicht besser: „Unser erster Bäcker kommt um 1.30 Uhr nachts.“ Ein familienfreundlicher Job sieht anders aus. Anders als bei der Bäckerei Schmidt (siehe heutigen Artikel „Schmidt Beck“-Ära geht zu Ende ) plagen Paul keine Sorgen um einen Nachfolger: „Meine Frau und ich sind stolz, dass unsere beiden Buben wohl einmal fortführen, was meine Eltern begonnen haben.“Während der jüngere Sohn Bäckermeister ist, konzentriert sich der ältere auf Torten und Kuchen. Der Weg zum Konditormeister war jedoch nicht einfach. Die Lehre absolvierte er in Bad Säckingen: „Unter der Woche ist er immer mit dem Rad zum Badischen Bahnhof, samstags fuhr so früh noch kein Zug, also haben ihn meine Frau und ich oder auch mal Kollegen und Freunde gefahren.“ Heute wohl für die meisten undenkbar.Neben den Arbeitszeiten sieht Paul im wachsenden Ansturm auf das Gymnasium ein weiteres Problem: „Die Real- und vor allem die Werkrealschule wurde komplett kaputt gemacht, aber Leute mit Abitur wollen nicht ins Handwerk.“Diese Aussage bestätigt Kollege Heiner Rexrodt (Heiner’s Backparadies, Café Family): „Früher war das Potenzial der Bewerber viel größer.“ Gerade die gefragten „Praktiker“ seien deutlich seltener als noch vor 20 Jahren. Die nahe Schweiz ziehe zudem eine „ganze Reihe Fachkräfte“ ab.Die frühen Arbeitszeiten an sich hält er aber nicht für problematisch, eher das Umfeld: „Wer sich mal an das frühe Aufstehen gewöhnt hat, kommt gut zu recht damit, aber sobald jemand eine Freundin hat, die tagsüber arbeitet, kommt es zu Spannungen.“ Am Ende sei dann die Liebe zur Partnerin oft größer als die zum Beruf.Noch schwerer sei es, einen geeigneten Nachfolger zu finden: „Es ist für unseren Betrieb schon heute ein Nachteil, dass wir keinen Nachfolger aus der eigenen Familie haben“, sagt Rexrodt, dessen Kinder „keine Ambitionen“ für eine spätere Übernahme hegten. „Betriebswirtschaftlich muss man zehn Jahre im Vorraus planen, aber es macht wenig Sinn, groß zu investieren, wenn die Zukunft unklar ist.“Von Untergangsstimmung hält Fritz Trefzger, Obermeister der Bäckerei-Innung im Landkreis nichts: „Die Zukunftsfähigkeit eines guten Handwerksbetriebs ist nach wie vor gegeben.“ Natürlich könnten diese nicht mit den Preisen der Discounter mithalten, aber Brezeln denen man ansehe, dass sie von Hand produziert wurden, werden laut Trefzger von den Kunden geschätzt.Natürlich könne man sich aber „keine jungen Bäcker modellieren“. Darum werde das Handwerk derzeit ausgedünnt: „Es tut mir leid für Bernhard Schmidt, er ist ein Handwerker mit Leib und Seele.“ Bei der Übernahme des Betriebs durch den Filialisten Heitzmann handle es sich aber immerhin um einen „weichen Übergang“. Auch in der Innung habe man sich Gedanken gemacht, ob es eine andere Lösung gebe: „Wir Bäcker in der Umgebung sind aber alle am Anschlag.“