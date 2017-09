Lörrach Die Burg und die Steins – eine Liebe

Von Gabriele Hauger

Das Willkommensschild am Eingang ist schon etwas verblasst. Doch noch herrscht an Spätsommertagen reges Treiben im Biergarten auf Burg Rötteln. Bis 25. September kümmert sich das Wirte-Paar Dörthe und Carsten Stein noch gewohnt engagiert und professionell um die vielen Gäste. Dann ist Schluss.

Lörrach. 24 Jahre lang haben die beiden das 30-Plätze-Restaurant mit bestem Ruf sowie den atmosphärischen, 200 Gäste fassenden Biergarten als Pächter betrieben. Nun läuft der Vertrag aus (wir berichteten).

Die Nachfolger-Suche gestaltet sich schwierig – bisher sind noch keine Verträge unterschrieben. Kein Wunder finden beide, schließlich waren mangelnde Fachkräfte in der Gastronomie die Ursache dafür, dass die Steins aufhören. Und das, obwohl sie für ihren Beruf vor Leidenschaft brennen. Diese Begeisterung dringt durch jedes der Worte von Dörthe Stein. Mit glänzenden Augen erinnert sie sich an den Start in Lörrach. „Die Burg ist ein besonderer Ort. Es hat sofort gekribbelt.“

Die Burg und die Steins – das war Liebe auf den ersten Blick. Beide hatten noch während ihres Studiums in Hannover nach einer Möglichkeit gesucht, gemeinsam als Pächter etwas aufzubauen. „Ich wollte selbst etwas gestalten und nicht in einem Konzern arbeiten“, so Carsten Stein. Gerade die Mischung aus edler, regionaler Gastronomie und der Möglichkeit, zusätzlich einen bürgernahen, familienfreundlichen Biergarten mit guter Qualität aufzuziehen, sprach beide an. „So was gab’s ja in Lörrach bis dahin nicht.“

Er als Küchenchef, sie an der Front – gemeinsam bilden sie ein perfektes Team, sind sich beide einig. „Jeden Tag arbeiten, kaum Urlaub, 16-Stunden-Tage – da muss man seinen Beruf lieben. Für mich ist er Berufung“, schwärmt Dörthe Stein. Auch als Nordlicht hatte sie nie Probleme mit der hiesigen Mentalität. „Man muss sich auf die Menschen einstellen. Ich liebe das.“ Am Allermeisten liegen ihr immer noch die kleinen Gäste am Herzen. „Ein Kinder-Lächeln ist so bereichernd“.

Stressig ist der Job schon. „Aber ein positiver Stress", findet Carsten Stein. „Mit guten Produkten und einem tollen Team zu arbeiten, dazu das unmittelbare Feedback der Gäste – wunderbar. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Schon als Kind half ich lieber meiner Mutter in der Küche, als an Autos rumzuschrauben.“

Koch ist für ihn Traum-Beruf. „Mein Stil ist gradlinig und schnörkellos. Regional, frisch, lecker – und nix aus der Tüte!“ Dass es immer schwieriger wird, geeignetes Personal zu finden (zwei weitere Köche wären nötig gewesen), werde durch die Grenznähe noch verschärft.

Um ihre Zukunft müssen sich die Steins keinesfalls sorgen. „Wir haben einen guten Ruf in der Szene. Den haben wir uns auch hart erarbeitet“, so Carsten Stein. Fachkräfte wie sie sind heiß begehrt.

Jetzt heißt es aber erst mal: Die restlichen Tage arbeiten, dann den Verkauf der verbliebenen Möbel, des Inventars und des Geschirrs (25. bis 28.9., 9 bis 18 Uhr) abwickeln, die Übergabe am 29. September vollziehen. Und dann: eine Art Sabbatical. Endlich mal die Regio erkunden – dafür blieb nie Zeit –, reisen, Ruhe, Gelassenheit, sich treiben lassen – und das alles ohne Melancholie und Zukunftsangst. „Ich hatte mir das schon vor Jahrzehnten so vorgestellt. Mit 50 etwas ruhiger arbeiten. Das passt also“, so der Gastronom.

Wohin der Weg sie führen wird, ist völlig offen. Ob in der Region oder im Ausland, ob ein kleines, schnuckliges Restaurant oder etwas ganz anderes: Die Steins haben alle Optionen. Seit sie aus der Wohnung über der Burgschenke mit Traumblick in eine Ferienwohnung in Hauingen umgezogen sind und viel entrümpelt haben, fühlen sie sich immer freier. „Jeder hat zwei Koffer, kein Hund, keine Katze – wir sind völlig frei“, lacht Dörthe Stein. Gespannt werden sie in jedem Fall verfolgen, wie es mit der Burgschenke weitergeht.

Vermisst wird das Paar schon jetzt: Es gab sogar Tränen bei Stammgästen, und der ein oder andere hat sich ein Souvenir gesichert. Schnell weg waren auch die 600 Bären, die Dörthe Stein im Laufe der Jahre von Gästen geschenkt bekam. Der Erlös von 1200 Euro wird an die Tüllinger Höhe gespendet.

Zurück bleiben viele schöne Erinnerungen: liebe Gäste, romantische Hochzeiten – samt Hubschraubereinsatz und Rosenblätterweg –, coole Jazzabende oder die vielen Burgfestspiel-Besucher. Bei einem Gläschen Wein am Steintisch neben der Schenke wollen die beiden am letzten Tag alles sacken lassen und Hand in Hand hoch oben von der Burg entspannt der Zukunft entgegen sehen. n Biergarten: bis 24. September, 10 bis 19 Uhr