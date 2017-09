Lörrach Die Fasnacht war sein Leben

02:16 Zahl der Verletzten nach Karambolage auf A2 gestiegen

Oelde - Die Zahl der Verletzten nach der Karambolage auf der Autobahn 2 im Münsterland hat sich deutlich erhöht. Bei dem schweren Unfall wurden 28 Menschen verletzt, drei davon schwer. Die Polizei war zunächst von 17 Verletzten ausgegangen. Zwei Menschen sind bei dem Unfall nahe Oelde gestorben. Die Polizei erhöhte zudem die Zahl der beteiligten Fahrzeuge von 12 auf 14, auch ein Reisebus war in den Unfall verwickelt. Die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn dauert an. Die A2 ist auch mehr als acht Stunden nach dem Unfall in Fahrtrichtung Oberhausen noch gesperrt.

02:11 "Star Wars: Episode IX"-Film kommt erst Ende 2019

01:30 Bemannte Sojus zur Internationalen Raumstation gestartet

Baikonur - Eine russische Sojus-Rakete ist mit drei Raumfahrern zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Wie geplant hob die Trägerrakete am Abend um 23.17 Uhr vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Das zeigten TV-Bilder der Nasa. An Bord der Sojus-Raumkapsel sind die Nasa-Astronauten Joseph Acaba und Mark Vande Hei sowie der russische Kosmonaut Alexander Misurkin. Sie werden nach einem sechsstündigen Flug gegen 04.58 Uhr auf der ISS erwartet und bilden die neue Langzeitbesatzung der ISS.

01:28 Deutsches Kleinflugzeug in Schweiz abgestürzt - zwei Tote

Glarus - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs aus Deutschland sind in der Nähe von Braunwald in der Schweiz am Abend beide Insassen ums Leben gekommen. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Gestartet war die einmotorige Maschine vom Typ Mooney M20K in Donaueschingen in Baden-Württemberg nahe der Grenze zur Schweiz. Ziel war die Toskana in Italien. Die Bergung der Opfer in der schwer zugänglichen Gebirgsregion gestaltet sich wegen des schlechten Wetters und der Dunkelheit schwierig.