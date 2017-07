Lörrach Die Fluchterlebnisse bleiben im Kopf

Von Gottfried Driesch

Lörrach. Der „Freundeskreis Asyl Lörrach“ hat die Entwicklung des Projekts „Traumanetzwerk“ vorgestellt. Es geht darum, die Betreuung traumatisierter Flüchtlinge auf eine dauerhafte Grundlage zu stellen.

Es ist eine Mammutaufgabe: Viele der in den vergangenen zwei Jahren zu uns gekommenen Flüchtlinge und Asylbewerber haben in ihren Heimatländern oder auf ihrer abenteuerlichen Flucht schlimme Dinge erlebt oder gesehen. Diese Ereignisse wirkten lange nach, sagte Rolf Folk vom Freundeskreis. Hinzu kämen Belastungssituationen, die auch hier noch auf die Menschen einwirkten. Verzögerte Anerkennung als Asylbewerber, die Unterbringungssituation, Familienangehörige, die noch im Heimatland seien. All dies belaste die Menschen schwer.

Vor rund neun Monaten wurde das Traumanetzwerk zusammen mit den Projektpartnern Arbeitskreis Miteinander, Freundeskreis Asyl Rheinfelden und Caritas gegründet. Seit einiger Zeit konnte eine sozialpädagogische Fachkraft mit einer halben Stelle eingestellt werden. Diese wirkt als Mittlerin zwischen Patienten, Therapeuten, Übersetzern, Krankenkassen und dem Landratsamt. Die Finanzierung des gesamten Projekts wird für die Zeit von drei Jahren zu dreiviertel von der „Aktion Mensch“ gefördert. 50 000 Euro müssen durch Spenden aufgebracht werden.

Derzeit befinden sich 20 traumatisierte Menschen in Therapie. In nächster Zeit sollen weitere 20 Therapieplätze geschaffen werden. Zu einem großen Teil wird die Therapie mit Hilfe von ehrenamtlichen Helfern geleistet. „Besonders bei den Sprachvermittlern sind wir auf Ehrenamtliche angewiesen“, sagte Folk. Aber auch einige Therapeuten würden unentgeltlich helfen.

Aus den Flüchtlingsunterkünften kämen Hinweise auf hilfebedürftige Menschen. Der Großteil der betreuten Patienten komme aus Lörrach und Rheinfelden. Die Therapeuten berichteten von ersten erfreulichen Erfolgen der Behandlung. Manchmal erlebten die Helfer Misserfolge. Aber die beeindruckenden positiven Entwicklungen würden das mehr als ausgleichen, sagte Rolf Folk.

Im Rahmen des Gesprächs übergaben Anita Gwerder und Eleonore Indlekofer für das „Ensemble Vielsaitig“ eine Spende in Höhe von von 500 Euro. Die Formation hatte in der Röttler Kirche ein Benefizkonzert für das Traumanetzwerk gespielt.

Um eine funktionierende Integration zu fördern, sprachen sich Elke Doerries, und Markus Greiß, beide vom Freundeskreis Asyl, für eine dezentrale Unterbringung aus. „Sonst haben wir eine Ghettobildung, und das wäre schrecklich“, meinte Greiß. In diesem Sinne riefen die Freundeskreis-Mitarbeiter dazu auf, leerstehenden Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Die Stadt würde Wohnraum anmieten und dann an Flüchtlinge als Untermieter weitervermieten. Dadurch würde die Stadt einen Großteil des möglichen Risikos übernehmen. Zuständig bei der Stadt ist Schadia Tahar, Tel. 07621/ 415 349. Den Freundeskreis Asyl Lörrach kann man per E-Mail an koordination@ freundeskreis-loerrach.de erreichen.