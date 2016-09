In Sens wurde am Wochenende 50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Sens und Lörrach gefeiert. Oberbürgermeister Jörg Lutz unterzeichnete mit seiner französischen Amtskollegin Marie-Louise Fort eine Urkunde zur Bekräftigung der engen Partnerschaft.

Sens/Lörrach. Ebenso fand in Sens die Kommissionssitzung der Partnerstädte Sens, Senigallia, Chester und Lörrach statt. Eine Jugendgruppe der Stadtmusik Lörrach gab mit der Stadtmusik Sens ein gemeinsames Konzert vor der Kathedrale. Partnerschaft bestätigt Nachdem im April dieses Jahres die 50 Jahre währende Städtepartnerschaft zwischen Sens und Lörrach mit einem großen Festakt im Burghof gefeiert wurde, folgte nun eine Lörracher Delegation mit Oberbürgermeister Jörg Lutz an der Spitze der Einladung der Stadt Sens zur Jubiläumsfeier. Symbolträchtig wurde das halbe Jahrhundert der Städtepartnerschaft im Trausaal des Senser Rathauses gefeiert. In ihren Ansprachen gingen Lutz und Marie-Louise Fort auf die Wichtigkeit der Partnerschaften in der heutigen Zeit ein.

„Kontakte zwischen den Städten und deren Bewohnern sind der Garant für Frieden in Europa“, sagte Lutz. „Immer wenn wir in der Geschichte einig waren, herrschte Wohlstand und Frieden in Europa“, so Lutz weiter. „Lassen wir uns also immer wieder begeistern von der Idee Europas und der Freundschaft zwischen unseren Städten.“ Beide Stadtoberhäupter bekräftigten die Partnerschaft mit der Unterzeichnung einer Urkunde. Kommissionssitzung Eine Rückschau auf die Projekte aller Partnerstädte sowie einen Ausblick auf kommende Termine und Aktionen gab die Kommissionssitzung, das jährliche Partnerschaftstreffen. Lörrach konnte auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken mit der Feier der 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Sens, der 30-jährigen Jumelage-Feier mit Senigallia und weiteren Projekten. Unter anderem wurden über das Programm MobiPro weitere 14 Auszubildende aus Italien für Lörracher Bäcker- und Metzger-Betriebe angeworben, ein gemeinsamer Kalender mit Chester wurde erstellt, und in Lörrach fanden Begegnungen mit Partnerstädten am Frühlingsfest und Stettemer Strooßefescht statt.

Für die kommende Zeit ist eine gemeinsame Internet-Plattform für die Jumelage-Termine geplant. Hierzu wird die bestehende Webseite Net4Ps.eu erweitert. Ein „Erasmus+“-Antrag soll zwischen der Kaufmännischen Schule Lörrach und Schulen in Senigallia und Sens geschlossen werden. Die kommenden Jugendspiele finden 2017 in Lörrach statt. Susanne Daniel vorgestellt Die Kommissionssitzung bot auch Gelegenheit, den langjährigen Vorsitzenden von Lörrach International, Manfred Raupp, zu verabschieden. Seine Nachfolgerin, Susanne Daniel, stellte sich den Städtepartnern vor und knüpfte erste Kontakte. Stadtmusik vertieft Kontakte Die Jugend der Stadtmusik Lörrach fuhr mit einer Gruppe Musiker nach Sens. Die musikalischen Kontakte mit der Stadtmusik Sens, die bereits bei der Begegnung im April in Lörrach geschlossen wurden, konnten so weiter vertieft werden. Zur Lörracher Delegation gehörten auch Judith Lutz, die Stadträtinnen Hannelore Roßkopf und Christiane Cyperrek, der Städtepartnerschaftsbeauftrage der Stadt, Fabian Kropf, sowie weitere Mitglieder von Lörrach International.