Lörrach Die Helfer senden Hilferufe

Nachrichten-Ticker

02:49 Nordkorea testet trotz Verboten ballistische Rakete

Seoul - Kurz vor Gesprächen der USA und Chinas über Nordkorea hat Pjöngjang trotz Verboten eine ballistische Rakete getestet. Sie sei an der Ostküste abgefeuert worden und 60 Kilometer in Richtung offenes Meer geflogen, teilte das südkoreanische Militär mit. Nach Angaben des US-Pazifikkommandos handelte es sich vermutlich um eine Mittelstreckenrakete des Typs KN-15. Ballistische Raketen sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, sie können aber auch von U-Booten abgefeuert werden. Sie befördern je nach Bauart konventionelle, biologische, chemische oder atomare Sprengköpfe ins Ziel.

02:45 Schweinsteiger in "MLS Team of the Week" gewählt

Chicago - Bastian Schweinsteiger ist nach seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein Chicago Fire in die wöchentliche Top-Elf der nordamerikanischen Major League Soccer gewählt worden. Der deutsche Fußball-Weltmeister hatte beim 2:2 seines Teams gegen Montreal Impact am vergangenen Samstag das 1:0 für Chicago erzielt. Er spielte durch, 87 Prozent seiner Pässe kamen an. Schweinsteiger ist der einzige Fire-Spieler, der ins "MLS Team of the Week" berufen wurde.

02:10 Opel-Spitzentreffen mit Peugeot-Chef Tavares in Berlin

Berlin - Bund und Opel-Länder wollen am Mittag bei einem Spitzentreffen mit Peugeot-Chef Carlos Tavares in Berlin mehr über die Übernahme des deutschen Autobauers durch die Franzosen erfahren. Zu dem Gespräch zur Zukunft der deutschen Opel-Standorte hat Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries neben Tavares und seinem Generalsekretär Olivier Bourges auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Opel-Werken eingeladen. Zudem werden Gewerkschaften, Betriebsräte und das Opel-Management dabei sein. Der Verkauf von Opel an Peugeot Citroën soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

01:49 Gespräche über Griechenland-Hilfen offenbar auf gutem Weg

Brüssel - Die Verhandlungen über die nächsten Hilfen für das finanziell schwer angeschlagene Griechenland sind offenbar auf einem guten Weg. Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem twitterte nach Gesprächen mit einer griechischen Regierungsdelegation, es seien gute Fortschritte erzielt worden. Die Gespräche würden heute fortgesetzt. Es geht um die Frage, ob die Regierung in Athen ausreichende Reformen angeschoben hat, um das überschuldete Land aus der Krise zu holen. Erst wenn die Geldgeber das bestätigen, kann frisches Geld aus dem 86 Milliarden Euro schweren Hilfsprogramm fließen.

00:53 Kabinett beschäftigt sich mit Internet-Hasskommentaren

Berlin - Die Bundesregierung befasst sich am Vormittag mit Hasskommentaren und Falschnachrichten im Internet. Das Kabinett berät einen Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas, der Betreiber sozialer Netzwerke unter Androhung von Bußgeldern bei der Bekämpfung von Hate Speech und Fake News stärker in die Pflicht nehmen soll. Nach der Vorstellung der Pläne hatte es teils harsche Kritik daran gegeben, etwa von Branchenverbänden. Das Kabinett beschäftigt sich zudem mit einem Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Kinderehen.