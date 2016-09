Von Guido Neidinger Lörrach. Neue Besen kehren bekanntlich gut. Im vorliegenden Fall könnte man auch sagen: Neue Besen kehren gut, aber nicht sofort. Deshalb bleibt beim Herbstfest am 8. und 9. Oktober noch fast alles beim Alten. Hans-Werner Breuer, der neue Vorsitzende von Pro Lörrach, hat zwar im Frühling Horst Krämer an der Spitze der Aktionsgemeinschaft des Einzelhandels abgelöst, Neuerung will er aber erst einmal intern mit den 135 Mitgliedern abstimmen. Wohnin die Reise künftig bei Pro Lörrach geht, zeichnet sich laut Breuer gestern bei der Vorstellung der Herbstfest-Programms aber bereits ab. So sollen Straßen, die bisher nicht oder kaum ins Herbst- und Frühlingsfest eingebunden waren, künftig mehr berücksichtigt werden. Hier nannte Breuer neben der Herrenstraße vor allem die Grabenstraße, wo er sich eine nur in diesem Straßenzug zu erlebende Veranstaltung vorstellen kann. Über eine Passage ist die Grabenstraße mit dem Chesterplatz verbunden. Auch dort könnte sich künftig bei den Pro-Lörrach-Festen, zu denen auch das Frühlingsfest gehört, mehr tun. Besser einbeziehen will der Vorsitzende außerdem die Teichstraße bis zum Burghof. Wichtig ist Breuer, dass sich Pro Lörrach künftig stärker dem Thema Mobilität widmet – ganz im Zeichen der bereits lange währenden Verkehrsdiskussion. Dabei geht es Breuer um alle Verkehrsteilnehmer – Autofahrer ebenso wie Bahnfahrer, Radler und Fußgänger. Gerne hätte Breuer dem Fahrrad, insbesondere dem E-Bike, beim kommenden Herbstfest mehr Gewicht gegeben. Dafür aber reichte die Zeit nicht. Einige Autohäuser werden wieder ihre neuesten Modelle präsentieren. Das kommende Herbstfest mit Kürbismarkt, Kürbis-Schnitzwettbewerb und verkaufsoffenem Sonntag wird sich den Besuchern so präsentieren, wie sie es seit Jahren gewohnt sind. In der Innenstadt einkaufen, verweilen und genießen, unter diesem Motto läuft das Herbstfest am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Oktober, ab. Die Geschäfte präsentieren eigene Aktionen. Mit dem von der Stadt organisierten Kürbismarkt und Kürbisschnitzwettbewerb wird das Herbstfest neben kulinarischen Genüssen zu einem besonderen Erlebnis. Kürbismarkt und Schnitzwettbewerb werden federführend von Anja Busse organisiert. Sie wird den Schnitzern gemeinsam mit den Auszubildenden der Stadt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Am Samstag ist der Kürbismarkt von 8 bis 18 und am Sonntag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Nach einer Bewertung durch die Jury werden die Gewinner um 17 Uhr am Sonntag von Oberbürgermeister Jörg Lutz mit Preisen bedacht, die Pro Lörrach spendet. Die Wertung erfolgt in drei Kategorien: für Kinder bis neun, für Jugendliche bis 16 Jahre und für Erwachsene. Zur Eröffnung gibt es am Samstag, 9 Uhr, eine ökumenische Andacht auf dem Neuen Marktplatz. n Festzeiten: Samstag, 8. Oktober, 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 9. Oktober, 13 bis 18 Uhr (verkaufsoffener Sonntag)