Lörrach Die Liebe im Zentrum

Nach fünf Gottesdiensten der Sommerkirche Lörrach mit unterschiedlichen Themen zur Theologie des schweizerischen Reformators Huldrych Zwingli (1484-1531) war nun die Liebe selbst Thema im letzten Gottesdienst dieser Reihe am vergangenen Sonntag mit Pfarrerin Christine Gellrich in der Christuskirche.

Lörrach. Dazu wurden Karten verteilt, die Zwingli als Zimmermann beim Bau einer Wiege zeigen. Diese Darstellung passt zu Zwingli, weil er mit seiner Frau, der Witwe Anna Reinhart, vier gemeinsame Kinder bekam. Die beiden heirateten 1524 kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Die auf der Karte gezeigte Wiege hingegen stehe – so Gellrich – symbolisch aber vor allem für das Wirken Zwinglis im Einsatz für seine Gemeinde als Stadtpfarrer von Zürich ab 1519. Und hier sei es wichtig daran zu denken, dass Zwinglis Arbeiten und Mühen für das Zusammenleben in Gemeinde und Kirche gegründet gewesen sei im Vertrauen auf Gott und seine helfende Liebe zu den Menschen. Darauf verweise auf der Karte ein Zitat Zwinglis, das diese so kommentiere.

Die im Zitat Zwinglis gemeinte Gnade und Liebe Gottes zu den Menschen sei in der Reformation von vor 500 Jahren Anliegen primär von Martin Luther (1483 - 1546), dem Reformator aus Wittenberg, gewesen. Daran anknüpfend habe Zwingli dann das Mitwirken der Christen beim Aufbau des Reiches Gottes hier auf Erden verfolgt und theologisch betont. Und so gründete er auch seinen Einsatz als Stadtpfarrer von Zürich ab 1519 im Vertrauen auf die zur Liebe und Hilfe anstiftende Zuwendung Gottes zu uns Menschen.

So gesehen vertrat Zwingli einen ergänzenden Aspekt zu der reformatorischen Lehre Luthers, nämlich der Rechtfertigung des Menschen allein aus Glaube an die Liebe und Gnade Gottes. Mehr als Luther – so wieder Gellrich – ging es deshalb bei Zwingli um das rechte Tun und Handeln für andere Menschen in Krankheit und Not, Schule, Schöpfung und Politik. Luther und Zwingli sind sich in ihrem Leben nur einmal begegnet, nämlich beim sogenannten Marburger Religionsgespräch von 1529. Es ging dabei auch um unterschiedliche Gedanken im Verständnis der Abendmahlslehre.

Da sich Luther und Zwingli damals in Marburg nicht einigen konnten, kam es dann zur Bildung der beiden unterschiedlichen Kirchen auf der Seite der evangelischen Christen, nämlich als Lutherische Kirche einerseits und Reformierte Kirche andererseits. Die evangelischen Kirchen von Lörrach haben als Teil der Badischen Landeskirche, die eine unierte Kirche fußend auf beiden Traditionen ist, beide Reformatoren: Luther und Zwingli – in ihrer Ahnenreihe. Dies zu sehen, war ein Gedanke der nun zu Ende gebrachten Sommerkirche Lörrach: Mit Zwingli unterwegs!