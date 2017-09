Lörrach Die Macht der Bilder und Worte

Sympathisches Lächeln. Fester Blick. Selbstbewusstsein: So versuchen sich wenige Wochen vor der Bundestagswahl allerorten die Kandidaten zu präsentieren. Wir haben uns entlang der Plakatflut in den Lörracher Straßen treiben lassen und versuchen – zugegebenermaßen ein wenig subjektiv – eine Analyse bezüglich Optik, Design und Aussagekraft.

Von Gabriele Hauger



Lörrach. Weder Schmunzelheini, noch Schulmeister, weder altbackene „Muddi“, noch freakige Ökotante – die Kandidaten der Parteien haben mit ihren PR-Strategen lange darüber gebrütet, wie sie ihr Image, ihre Botschaft am besten komprimieren und emotionalisieren.



Denn auch wenn die Werbung via Plakat im Medienzeitalter auf den ersten Blick altmodisch erscheint: Die Straßenplakatierung ist für die Politiker extrem wichtig, da sich ihr keiner entziehen kann. Früher oder später bleibt das Auge an einem der Polit-Statements hängen. Und das soll es ja auch. Besonders wichtig für die hiesigen Direktkandidaten: Fotos.



Drei Köpfe sind omnipräsent



Läuft man durch die Stadt, sind es vor allem drei Köpfe, die einem gefühlt permanent entgegenblicken. Dazu gehört Armin Schuster (CDU). Dunkelblauer Anzug, ebensolche Krawatte, weißes Hemd, akkurater Scheitel – hier wird Seriosität signalisiert. Ein Lächeln will Sympathie erwecken. Wie steht’s mit der Brille? Spätestens seit Steinmeier eine diskussionswürdige Frage. Gesprenkeltes Gestell, unspektakulär, so unser Urteil.



Darunter in Brusthöhe der Kandidaten-Name, ein schwarz-rot-goldener Streifen – das verweist auf Heimatliebe. Das auffälligste Kriterium ist der Slogan: „dä packt’s a“. Kurzes Stutzen. Schuster ist ja nun wahrlich kein Alemanne.



Der akkurate Germanist mag zudem bemäkeln, dass der Punkt fehlt und der vollständige Satz nicht groß geschrieben ist. Was Otto Normalverbraucher aber wahrscheinlich gar nicht interessiert. Dieser Slogan signalisiert: Hier steht einer, der in der Regio verwurzelt ist. Ob’s ankommt?



Omnipräsenter Kandidat Nummer zwei ist Jonas Hoffmann von der SPD. Bärte sind in – Hoffmann ist hier ganz trendy. Das Lächeln ist breiter, die Krawatte fehlt: Klar, Jugendlichkeit will trumpfen.



Dazu passt auch der geduzte Wähler: „Schick Jonas nach Berlin!“ Im Gegensatz zu Schuster weist sein Slogan gleich zwei Punkte auf – grammatikalisch auch nicht ganz richtig: „authentisch. innovativ.“



Amüsant, dass sich bei Hoffmanns Team ein Schreibfehler (bei authentisch fehlte das h) eingeschlichen hatte. Mit einem Korrekturstreifen wurde dieser überklebt. Der offene Umgang mit dem „Fauxpas“ in den sozialen Netzwerken brachte dem SPD-Mann Sympathiepunkte – wenn auch ungeplant.



Elf Parteien haben Plakatierung beantragt



Ganz schön bunt – das will seine Partei ja auch sein – kommt Grünen-Kandidat Gerhard Zickenheiner daher. Auch er betitelt sich mit Eigenschaften: „Couragiert Bodenständig Grün“ – ganz ohne Punkte. Ein Dreitagebart, ein breites Lächeln, legere Kleidung. Warum die Erdkugel unter der Grünen-Blume rosa ist, bleibt wohl Interpretationssache: Eyecatcher oder Gender-Statement? Auf einem anderen Plakat präsentiert er sich ganz sportlich mit dem Velo auf dem Waldboden sitzend – passt zur Partei. Allerdings liegt das Rad am Boden – hoffentlich kein Unfall....



Gefühlt etwas weniger präsent ist FDP-Kandidat Christoph Hoffmann. Im Gegensatz zu seinem Partei-Star Lindner kommt er wesentlich konservativer rüber: Anzug, gelbe (natürlich) Krawatte. Er hebt Themen wie Bildung hervor oder will „mehr Freiheit wagen“. Länger hinschauen muss man, um das Bauwerk im Hintergrund zu identifizieren: den Berliner Reichstag. Klare Aussage: Da will die FDP hin – und auch Herr Hoffmann.



Ziemlich selten – zumindest in der Innenstadt – bleibt der Blick an AfD-Kandidat Wolfgang Fuhl hängen. Der Text wie erwartet: „für unser Land – für unsere Werte“ und Ängste schürend „Die Zukunft unserer Kinder schützen“. Wer’s mag? Und der Kandidat? Alles grau-braun – Hingucker sehen anders aus.



Geradezu jungenhaft wirkt David Trunz (Die Linke) im schwarzen Hemd. Dazu passt auch der wortspielerische Slogan „David gegen Goliath“. Dass er trotz Frische und Jugend auch was bewegen will, wird oben – natürlich in Signalrot – klargestellt: „Sozial. Gerecht. Frieden für Alle!“ Mit Ausrufezeichen!



Elf Parteien haben in Lörrach eine Plakatierung beantragt (CDU, SPD, FDP, Grüne, Die Linke, Die Piraten, MLPD, ÖDP, AfD, V-Partei und Deutsche Mitte). Rund 1500 Plakate hängen im Stadtgebiet. Bisher hält sich Vandalismus in Grenzen. Inwieweit die Plakatierung das Wählerverhalten tatsächlich beeinflusst, ist schwer messbar. Fest steht: Nach der Wahl werden nicht mehr Optik und Slogans, sondern die reale Politik der gewählten Köpfe unseren Alltag mitbestimmen.