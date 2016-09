Nachrichten-Ticker

21:49 Staatschefs treffen sich erstmals wieder in Somalia

Mogadischu - Zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben sich afrikanische Staatsoberhäupter in dem Krisenland Somalia getroffen. Neben den Präsidenten von Kenia und Uganda - Uhuru Kenyatta und Yoweri Museveni - versammelten sich auch Vertreter der ostafrikanischen Entwicklungsbehörde zu einer Konferenz in der Hauptstadt Mogadischu. Seit dem Gipfel der Afrikanischen Union 1974 war Somalia nicht mehr Gastgeber für Treffen hochrangiger Delegationen. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Hauptstadt Mogadischu wurden verschärft.

21:43 John Cleese: Lebenswerk-Auszeichnung kommt ein bisschen früh

Berlin - Schauspieler John Cleese hält die Auszeichnung mit der Goldenen Rose für sein Lebenswerk für etwas verfrüht. "Ich hoffe, ich lebe noch ein bisschen, also vielleicht bekomme ich ja irgendwann eine zweite Auszeichnung für das Lebenswerk", sagte er vor Beginn der Gala-Veranstaltung am Pariser Platz in Berlin. Der 76-Jährige erinnerte daran, dass seine Mutter sehr alt geworden sei: "Sie starb im Alter von 101 Jahren."

Manchester - Die Auftaktpartie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Champions-League bei Manchester City ist abgesagt worden. Starker Regen und ein regelrechtes Unwetter machten eine Austragung unmöglich. Das Spiel soll laut Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof wahrscheinlich morgen nachgeholt werden. Gegen 19.00 Uhr hatte in Manchester starker Regen eingesetzt. Zum geplanten Spielbeginn um 20.45 Uhr hatte sich das Wetter wieder ein wenig gebessert. Wegen Sicherheitsbedenken wurde das Spiel trotzdem abgesagt, weil Straßen und U-Bahn-Stationen in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

20:55 Sylterin bringt Baby im Autozug zur Welt

Westerland - Eine 26-jährige Sylterin hat auf dem Autozug in Richtung Festland ein Kind bekommen. "Als wir zu Hause losfuhren, dachte ich, wir würden es noch bis Husum schaffen, doch auf dem Hindenburgdamm war mir klar, es geht los", erzählte die Mutter. Mit der Ankunft in Niebüll war am Donnerstag schließlich auch die kleine Hanna da. Da das Kind noch im Rettungswagen auf dem Zug zur Welt kam, soll als Geburtsort auch Sylt eingetragen werden. Das hat die Mutter nach eigenen Angaben mit der Inselverwaltung bereits ausgemacht.

