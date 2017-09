Lörrach Die Region unter der Lupe

22:51 Trump will es jetzt mit einer Steuerreform versuchen

22:47 Bittere Niederlage für Bayern: 0:3 in Paris

Paris - Der FC Bayern München hat bei Paris Saint-Germain eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Die Münchner verloren ihr Champions League-Gruppenspiel in Paris mit 0:3. Die verblüffende Aufstellung von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti mit dem Verzicht auf das Weltmeister-Duo Mats Hummels und Jérôme Boateng im Abwehrzentrum ging nicht auf. Damit sind die Bundesliga-Clubs am zweiten Spieltag ohne Punktgewinn geblieben. Am Vortag hatten auch Borussia Dortmund und RB Leipzig Niederlagen hinnehmen müssen.

21:50 Pretzell nennt bundesweite Partei nach CSU-Modell interessant

21:45 Umfrage: AfD sollte im Bundestag nicht ausgegrenzt werden

21:00 Trump kündigt Präsidentenerlass zum Gesundheitssystem an

Washington - US-Präsident Donald Trump will sich nach dem erneuten Scheitern einer Gesundheitsreform nun offenbar an eine Verbesserung der Krankenversicherung "Obamacare" machen. Er wolle wohl schon in der nächsten Woche eine umfassende Präsidentenverfügung erlassen, sagte Trump in Washington. Damit solle ermöglicht werden, dass Menschen ihre Versicherungsleistungen auch bei Krankenversicherungen in anderen Bundesstaaten einkaufen können. Trump hatte in der Vergangenheit mehrmals angedroht, er werde "Obamacare" scheitern lassen.