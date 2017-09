Lörrach Die Stadt den Radlern

Von Guido Neidinger

Erstmals führt die Route der Großveranstaltung „slowUp Basel-Dreiland“ am Sonntag, 17. September, ins Herz Lörrachs. Anlass ist die Ausstellung zum Jubiläum „200 Jahre Fahrrad“ im Dreiländermuseum. Bei schönem Wetter treten auf den drei jeweils 20 Kilometer langen Schleifen bis zu 60 000 Radfahrer in die Pedale.

Lörrach. „slowUp kommt erstmals so richtig in Lörrach an“, freute sich Oberbürgermeister Jörg Lutz gestern bei der Präsentation „des größten grenzüberschreitenden Mobilitätsevents“, wie Bürgermeister Michael Wilke die Veranstaltung bezeichnete.

Dreimal streifte „slowUp“ bisher das Stadtgebiet. Jetzt führt die Strecke mitten durch Lörrach. Damit würdigen die Veranstalter die Anstrengungen, das Fahrrad 200 Jahre nach seiner Erfindung mit einer Ausstellung im Dreiländermuseum stärker ins Bewusstsein zu rücken. Die erfolgreiche Ausstellung „Faszination Fahrrad: von der Draisine zum E-Bike“ endet am 17. September und kann an diesem Tag letztmalig besichtigt werden – kostenlos.

Wendel Hilti, Geschäftsführer von „slowUp Basel-Dreiland“ machte die Zielsetzung der Veranstaltung gestern deutlich: Freude an Bewegung, Genussradfahren und Förderung des regionalen Tourismus. „Der Gedanke, Grenzen abzubauen und Menschen zusammenzubringen hat von Anfang an im Vordergrund gestanden.“ Jeder Radler kann auf der gesicherten und für den motorisierten Verkehr gesperrten Strecke so viele Kilometer fahren wie er möchte. Familien mit Kindern aber em-pfiehlt Hilti, nicht mehr als 20 Kilometer. „Damit die Kinder die Freude am Radfahren nicht verlieren.“

Der Oberbürgermeister warb auch bei den von der Streckenführung betroffenen Anwohnern um Verständnis und bezeichnete es als „etwas Besonderes, wenn Radfahrer einmal die Straße für sich allein haben.“

Partner der Stadt Lörrach bei „slowUp“ ist die evangelische Matthäus-Gemeinde. Pfarrerin Gudrun Mauvais freute sich über das Angebot der Stadt, ihre Gemeinde einzubeziehen. In Anlehnung an Luthers Wort, man müsse „den Leuten aufs Maul schauen“, will Mauvais „mit den Leuten in Bewegung sein“. Schließlich sei „die Klimagerechtigkeit uns als Kirche ein wichtigses Anliegen“.

Alle Radler sind am 17. September, 11 Uhr, zu einem Gottesdienst auf dem Kirchplatz der Stadtkirche eingeladen. Von 12 bis 16 Uhr kann jeder sich halbstündlich in der Turmkapelle den Radlersegen abholen. Mit Kleinkunst sowie bei Kaffee und Kuchen will die Matthäusgemeinde außerdem zur Unterhaltung beitragen.