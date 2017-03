Lörrach Die Stadt macht ihren Bürgern Beine

Die Sportstadt Lörrach startet mit neuen Bewegungsangeboten in die Sommersaison. Die steigenden Temperaturen und Sonnenstunden laden zu einer aktiven Freizeitgestaltung ein.

Interessierten können ganzjährig verschiedene Bewegungsangebote ohne Anmeldung und kostenfrei nutzen. Eine Übersicht:

Bewegungstreffs im Freien

Ab dem 5. April werden wieder zwei Bewegungstreffs angeboten. Der Treff im Grütt findet immer mittwochs um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Kirche St. Peter. Der Bewegungstreff im Rosenfelspark wird immer donnerstags um 10 Uhr an der Konzertmuschel angeboten.

Das ganzjährige Angebot richtet sich an diejenigen, die Lust auf ein bisschen Bewegung in der freien Natur haben – auch ohne sportliche Vergangenheit. Die einfachen Bewegungsübungen verbessern das Gleichgewicht, stärken die Muskulatur und verhelfen zu einer besseren Beweglichkeit.

Disc Golf im Grütt

In Zusammenarbeit mit der Disc Golf-Gruppe „Merry Chains“ aus Basel hat der Fachbereich Jugend/Schulen/Sport eine Disc Golf-Anlage im Grütt errichtet. Das Ziel beim Disc Golfen ist es, den Kurs mit 18 Bahnen von Anfang bis Ende mit möglichst wenigen Würfen – wie beim Golf – zu durchspielen. Von einer festgelegten Abwurfzone aus wirft der Spieler eine Scheibe in Richtung eines Fangkorbs aus Metall. Es wird die Stelle markiert, wo die Scheibe gelandet ist, und man spielt von dort aus weiter. Die Bahn ist zu Ende gespielt, wenn die Scheibe im Fangkorb versenkt wurde.

Einen Lageplan des Rundkurses sowie die Grundregeln mit der Scorecard, stehen auf der Sportstadt-Homepage unter www.sportstadt-loerrach.de zur Verfügung.

Bewegungsparcours

Die Sportstadt bietet zwei Bewegungsparcours für einen aktiven Lebensstil an. Die Stationen „Fit im Grütt“ (Promenadenweg 1) und „Grenzenlos fit“ (Hammerstraße) laden mit jeweils sechs Outdoor-Fitnessgeräten zum Auspowern oder für Dehnübungen nach Laufeinheiten ein.

Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, die Übungstafeln an den jeweiligen Geräten beschreiben in unterschiedlichen Leistungsniveaus Kräftigungsübungen für jede Zielgruppe. Weitere Übungen gibt es auf der Sportstadt-Homepage.

Laufstrecken

Im Grütt bieten fünf verschieden lange und markierte Rundlaufstrecken (500 Meter, 800 Meter, 2,6; 2,9 und 4,5 Kilometer) nicht nur Läufern sondern auch Inlineskatern und Spaziergängern eine Orientierung im Park.

Mit der 1000-Meter Laufstrecke „Grenzenlos laufen“ am Spielplatz Hammerstraße möchten die Gemeinden Riehen und Lörrach die grenzüberschreitenden Möglichkeiten der Freizeitgestaltung stärken. Dafür wurde eine große Infotafel mit Lauftipps und 1000 Meter-Rekorden für die eigene Motivation gemeinsam gestaltet. Entlang des Rundkurses gibt es alle 250 Meter Markierungsschilder.

Finnenbahn

Der 500 Meter lange Rundkurs an der Salzertstraße im Wald bietet ein völlig neues Laufgefühl. Das Laufen auf Holzhackschnitzeln ist zunächst ungewohnt und anstrengend, schont aber Gelenke und Rücken.

Vitaparcours

Mit rund 3,5 Kilometer Länge und 15 Trimm-Dich-Pfad-Stationen gibt es auf dem Vitaparcours an der Adelhauser Straße ausreichend Trainingsmöglichkeiten, um seine Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit zu verbessern. Insgesamt werden auf der Waldstrecke 55 Höhenmeter überwunden.

Pump Track

Die Pumptrack-Anlage im Grütt, ist ein beliebter Treffpunkt für BMX- oder Mountainbike–Fans. Der Parcours ist so konzipiert, dass ihn nach einer Übungsphase sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene meistern können.

Skater Park

Der Streetball- und Skaterpark vor dem Grüttstadion bietet die Möglichkeit, Skateboard, Inline-Skates oder das Basketballspiel auszuprobieren.

In der Stadt stehen zusätzlich öffentliche Beachfelder und Sportplätze für eine aktive Freizeit zur Verfügung. Weitere Informationen und Angebote sind unter www.sportstadt-loerrach.de veröffentlicht. Interessierte können sich auch an Laura Albert, Sportkoordinatorin der Stadt Lörrach, wenden. Sie ist unter Tel. 07621/ 415 443 oder per E-Mail an l.albert@ loerrach.de erreichbar.