Lörrach Die Sterne sieht man nicht am Tag

Von Ursula König

Lörrach. Familiäre Bindungen werden zum Albtraum: Die generationenübergreifende Gruppe des freien Theaters Tempus fugit wagte sich mit ihrer Annäherung an Franz Kafka in das Reich psychischer Verstrickungen. Das „Projekt Kafka – Unruhige Träume“, frei nach Franz Kafka, feierte am Donnerstag im Theaterhaus Premiere.

Unter der Leitung von Ilona Zarypow (Regie) und Eva-Marie Heißler (Regieassistenz) wurden die jüngeren und reiferen Darsteller Teil eines „Familienzirkusses“, der ganz im Sinne Kafkas groteske Situationen mit philosophischer Schärfe in Szene zu setzen wusste.

Das Projekt Kafka ist als Collage zu verstehen, die nur eine Annäherung sein kann an eine fragmentarisch dargestellte Welt der „unruhigen“ Träume, in welcher der schlimmste Traum sein dürfte, daraus nicht mehr aufzuwachen. Immer wieder schimmert Kafkas Konflikt mit seinem Vater durch –­ mit dem „Übermächtigen“ – dem er, wie er meinte, nie auf Augenhöhe begegnen konnte.

Ein durchgängig gestaltetes Bühnenbild und keine wechselnden Kostüme: Dies lenkt den Blick ganz auf die ausdrucksvollen und stark geschminkten Gesichter; die sich ebenso zu Grimassen verziehen können, wie stoisch die Situation ertragen oder sich mit einem verträumten Lächeln zur Musik drehen.

Überhaupt die Musik: Sie spielt, wie in anderen Tempus fugit-Produktionen auch, eine nicht unbedeutende Rolle, leitet Szenenwechsel ein oder lässt einen kurzen Moment zur Ruhe kommen. Fremd wirken sie, die Akteure des Familiendramas und doch manchmal ziemlich nahe. Das „äffische Vorleben“ in „Ein Bericht für eine Akademie“ lässt das Tierische fast nachvollziehbarer erscheinen als so manch menschliche Handlung. Nachgelegt wird bei diesem Thema mit „Die Verwandlung“, die so absurd wie faszinierend ist.

Das „Projekt Kafka“ mischt Erzählungen, Romanfragmente, Gedankensplitter und Dialogfetzen zu einer „kafkaesken“ Mischung, in der auch biografische Einflechtungen nicht fehlen dürfen. Die bekannte Balkonszene etwa, in der Kafkas Vater seinen noch sehr kleinen Sohn die kalte Nacht über auf den Balkon sperrt, nur mit einem Hemdchen bekleidet.

Die Theatergruppe meistert mit großer Darstellungskunst die oft genug absurd wirkenden Szenen. Dass die anspruchsvollen Texte nicht leicht zu sprechen sind, auch das wird an manchen Stellen deutlich. Es ist ein fesselndes Stück, fast geeignet, zu verstören, wäre da nicht auch ein spielerischer Hauch von Leichtigkeit.

Und wenn am Schluss die Worte klingen: „Wer glaubt, kann keine Wunder erleben. Bei Tag sieht man keine Sterne“, dann wirken die Vogelbewegungen der Darsteller versöhnlich; signalisieren sie doch, dass alles Schwere auch zurückgelassen werden kann.