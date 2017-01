Von Peter Ade

Den Reigen der Neujahrsempfänge in den Ortsteilen eröffneten Ortsverwaltung und Ortschaftsrat Brombach am Donnerstag im Werkraum Schöpflin. Vor 150 Gästen zog Ortsvorsteherin Silke Herzog eine positive Jahresbilanz 2016. Sie freute sich über die Zustimmung des Gemeinderats zum lang ersehnten Bau der Mehrzweckhalle und den Gemeinsinn im Dorf mit seinen 6450 Einwohnern.

Lörrach-Brombach. „Es sind nicht immer die großen Worte, die in der Gemeinschaft Grundsätzliches bewegen: Es sind die vielen kleinen Taten der Einzelnen“, zitierte Herzog Mildred Scheel, die Frau des ehemaligen Bundespräsidenten, und dankte allen Bürgern, die sich fürs Gemeinwohl in kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht einsetzen.

Aufreger: Sporthalle Als „großen Aufreger“ bezeichnete Herzog die Sporthalle. Ein im Zuge der städtischen Haushaltskonsolidierung zunächst in Auge gefasster weiterer Aufschub des Baubeginns sei von schockartiger Wirkung gewesen. Vielstimmiger Protest habe letztlich doch zu dem mehrstimmigen Gemeinderatsbeschluss geführt, das Projekt zeitnah zu realisieren. Flüchtlinge Die Rathauschefin lobte die Ehrenamtlichen in der Betreuung der rund 200 Flüchtlinge, die vorübergehend in der Unterkunft beim Sportplatz einquartiert waren. Rund 60 Flüchtlingskinder seien in der Hellbergschule vorzüglich unterrichtet und betreut worden.

Seit wenigen Tagen dient die Unterkunft als zentrale Anlaufstelle der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer. Herzog: „Wir sind nun gespannt, wie sich diese Einrichtung entwickelt.“

Jubiläen: Schöne Feiern In Stichworten streifte die Ortsvorsteherin zahlreiche weitere Ereignisse, die 2016 in Brombach für Schlagzeilen sorgten und bereits in den Jahresrückblicken unserer Zeitung aufgelistet wurden: Der Bogen reicht von der Erneuerung der Brombacher Straße mit Kreisel und Querspange zur Autobahn bis hin zum behindertengerechten Zugang ins Rathaus und Brandschutzarbeiten an der Hellbergschule.

Große gesellschaftliche Anlässe waren die Jubiläen des Wochenmarktes (25 Jahre), des Hellbergkindergartens (90 Jahre) und das „50-Jährige“ des Rathauses im Brombacher Schlössle. Publikumsmagneten waren das 43. Schlossgrabenfest, die erste gemeinsame Kulturnacht Lörrach-Weil am Rhein mit Stationen in Brombach und zuletzt der Weihnachtsmarkt am Rathaus. Wertvoll: Ortscheck Als „positiv und aufschlussreich“ bezeichnete Herzog den von unserer Zeitung durchgeführten Orts-Check mit der Gesamtnote 2,4. Damit habe Brombach gut abgeschnitten. „Mit den gewonnenen Erkenntnissen können wir zukünftig arbeiten und einiges optimieren“, würdigte Herzog die Initiative unserer Zeitung. Herausforderungen Der potenzielle Klinikstandort im Entenbad, Schulentwicklungsplanung, Friedhofskonzeption, Kanalbau Lörracher Straße und die weitere Planung der Sporthalle bilden aus Sicht der Ortsvorsteherin die bevorstehenden großen Herausforderungen für Stadt und Ortsteile. Vorbild: Doris Jaenisch Geehrt wurde die aus den Gremien ausscheidende Stadt- und Ortschaftsrätin Doris Jaenisch. Herzog bezeichnete die CDU-Politikerin als „Vorbild in Sachen ehrenamtliches Engagement“.

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang vom Bläserensemble des Musikvereins unter Leitung von Ulrike Möschlin. Zum Auftakt trug Friedrich Baumann auf Alemannisch ein Gedicht von Werner Richter vor.