Die Zukunft der Mobilitätsdrehscheibe am Zoll nimmt Konturen an. Möglichkeiten gibt es viele, das zeigte die Präsentation des Ideenwettbewerbs am Donnerstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik. Geklärt werden muss unter anderem eine zentrale Frage: Was genau will Lörrach" Lörrach (bk). Gemeinsam haben die Gemeinde Riehen, der Kanton Basel Stadt und die Stadt Lörrach einen Ideenwettbewerb zur Weiterentwicklung des Zollquartiers ausgelobt. An diesem haben dank der IBA Präsenz die international renommierten Büros „Gehl Architects“ aus Kopenhagen, „van de Wetering“ aus Zürich sowie „berchtoldkrass“ aus Karlsruhe teilgenommen und ihren Blick auf die Stadt- und Verkehrsentwicklung am Zoll geworfen. Nun liegt eine Ideensammlung zu den Kategorien Städtebau, Freiraum und Verkehr vor, sie wird eine wichtige Grundlage bei den anstehenden Überlegungen zur Weiterentwicklung des Quartiers bilden. Fest steht, dass es sich um einen grenzüberschreitenden Stadtraum mit zentraler Lage im Trinationalen Eurodistrict Basel handelt, der ein enormes Entwicklungspotenzial hat. Das zeigten auch die vom Wettbewerbsbetreuer Friedemann Roller von „roller architekten“, Breisach, skizzierten Ideen der Büros. Zu klären sind freilich noch etliche Fragen, etwa die Bedeutung der Stadtachse Lörracherstraße (CH) und Basler Straße. Wie soll sie künftig gestaltet werden" Wie kann eine Grünverbindung zwischen Ost und West geschaffen werden" Welche Verbesserungen für die Mobilität sind im Quartier wünschenswert und möglich" Gerade die Frage, wohin die Stadt Lörrach beim Thema Mobilität möchte, ist nach Auffassung der Fachbereichsleiterin „Stadtentwicklung und Stadtplanung“ Monika Neuhöfer-Avdic in Lörrach politisch noch nicht beantwortet. Dagegen habe sich die Bürgerschaft beim Leitbildprozess rege zu diesem Thema geäußert. Unterdessen konnte im Verfahren auch die ein oder andere konkrete Fragestellung bereits geklärt werden. So ist eine Verlegung der Tramschleife auf die deutsche Seite nicht möglich. Gleichzeitig sind im Prozess auch aufschlussreiche Gespräche mit Grundstückseigentümern geführt worden. Erst im Austausch mit der Zollbehörde sei klar geworden, dass diese in Erwägung ziehe, die Zollanlage in Lörrach zu erweitern, berichtet Neuhöfer-Avdic. Am Freitag, 23. September, findet ab 17 Uhr ein Bürger-rundgang im Zollquartier Lörrach-Riehen statt. Treffpunkt ist das historische Zollhaus, Basler Straße 4. Beim Rundgang wird die Idee des Planungswettbewerbs präsentiert. Im Anschluss bietet sich bei einem Apéro die Gelegenheit zum Gedankenaustausch. n www.iba-basel.net