Lörrach. Einen nicht alltäglichen Diebstahl verübten bislang unbekannte Täter am Dienstagabend in der Körnerstraße. Sie betraten laut Polizei kurz vor 21 Uhr den Rewe-Markt und nahmen Fleischwaren im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Anschließend verließen se den Markt ohne zu bezahlen, luden die Waren in einen Lieferwagen und flüchteten.



Mietwagen mit rot-orangen Folie und Löwenkopf bedruckt



Bei dem Lieferwagen handelte es sich um einen Leihwagen der Firma Sixt, der auf beiden Seiten mit einer rot-orangen Folie bedruckt war, die einen Löwenkopf zeigte. Die Mitarbeiter des Marktes verständigten sofort die Polizei, deren Fahndung erfolglos verlief.



Die Polizei bittet Personen, denen der Lieferwagen und die Täter zur genannten Zeit auf dem Rewe-Parkplatz aufgefallen sind, sich beim Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176 500 zu melden.