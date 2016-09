In den Adern von Michael Treichel fließt eher Öl statt Blut. Kein Wunder, schließlich ist der gebürtige Lörracher Maschinenbau-Ingenieur – und kaum eine Maschine läuft ohne die geschmeidige Schmiere. Seine heimliche Leidenschaft gilt aber Sardinien und sardischen Produkten, vor allem dem Olivenöl. Von Mirko Bähr Lörrach. 2003 verguckte sich Michael Treichel während eines Auslandsstudiums in die Insel. Seitdem interessiert er sich für Weine und Olivenöl als naturbelassenes Produkt dieser Region. Mittlerweile vertreibt der 39-Jährige seit drei Jahren sardische Produkte. „Vida Drucci“ hat es Treichel angetan: „Das süße Leben“. Schnell gerät er ins Schwärmen: „Das fantastische Essen, die wunderbaren Weine, die freundlichen Leute.“ Seither geht es fast jedes Jahr mindestens einmal auf die zweitgrößte Insel im Mittelmeer. Jedes Mal ist er wieder aufs Neue berührt von der mediterranen Lebensart. „Land und Leute sind wundervoll und unbeschreiblich nett.“ Die „emotionale Verbundenheit“ des Hobby-Seglers und Vespa-Liebhabers zu Sardinien ist stark. Vielen „faszinierenden Menschen“ sei er dort begegnet: „Unter anderem Bauern, die mit viel Liebe und Hingabe ihre Produkte herstellen. Von jedem meiner Kurztrips habe ich Kostproben mitgebracht“, erzählt er begeistert. Freunde und Familie freuten sich über die Leckereien – und vor allem über das Olivenöl. Dieses ist für den Lörracher, der hier Grund- und Realschule sowie das Wirtschaftsgymnasium besucht hat, der Inbegriff für erstklassige, naturbelassene Lebensmittel Sardiniens. Das Aushängeschild schlechthin sei das „Olio d`Oliva extra vergine della Sardegna“, was zur höchsten Kategorie „Olivenöl nativ extra“ gehört. „Nativ steht für naturbelassen. Zur Herstellung sind ausschließlich mechanische Verfahren und Kaltpressung zugelassen“, erklärt Treichel. Der Säuregehalt, „eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale“, betrage bei diesem Öl nur 0,3 Prozent. Die Höchstgrenze dieser Güteklasse liegt bei 0,8 Prozent. Den schönen Olivenhain und die Erzeuger kennt Treichel, der nach Studium in Stuttgart, Karlsruhe und Cagliari und weiteren fünf Jahren Freiberuflichkeit in Stuttgart voller „Heimweh“ wieder in seine Heimat Lörrach zurückgekehrt ist, persönlich. In Siamanna, im Westen der Insel, einem kleinen Ort der Provinz Oristano, werden mit ein paar wenigen Helfern und der Familie die Oliven nach der Ernte gereinigt und anschließend gepresst. Im Jahr 2013 hat Treichel die Firma „Vida Drucci“ aus der Taufe gehoben. Das Sortiment besteht hauptsächlich aus Olivenöl und Wein. „Vida Drucci“ möchte das Angebot in den nächsten Jahren erweitern. Seine Lebensgefährtin Petra Nagel kümmert sich um Design und Verpackung. Im Internetshop preisen sie ihre Produkte an, inklusive der Testergebnisse des im Labor geprüften Olivenöls.