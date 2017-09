Lörrach Dirk Furtwängler bleibt Vorsitzender

Von Gottfried Driesch

„Der Behindertenbeirat ist kein Feigenblatt für die Stadtverwaltung“, betonte Bürgermeister Michael Wilke anlässlich der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend. Der Beirat sei ein Bindeglied zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Gesellschaft.

Lörrach. Der am 12. Juli gewählte Behindertenbeirat (wir berichteten) traf sich, um aus seiner Mitte den dreiköpfigen Vorstand zu wählen. Mit der konstituierenden Sitzung begann die dritte Amtsperiode des Beirates, die fünf Jahre dauern wird.

Beirat als Impulsgeber

Wilke erläuterte die Möglichkeiten des Beirats, der vieles in der Stadt anstoßen könne. Seine Meinung sei bei Bauvorhaben, Umbauten und Sanierungen wichtig. Die Sicht von Menschen mit Behinderung sei von nicht behinderten Bürgern oftmals nicht auf den ersten Blick nachzuvollziehen. „Vieles läuft gut, aber oftmals nicht schnell genug“, sagte der Bürgermeister. Trotz der Haushaltskonsolidierung habe der Gemeinderat beschlossen, den Etat der städtischen Beiräte nicht anzutasten und sogar maßvoll aufzustocken.

Der Behindertenbeauftragte der Stadtverwaltung, Jan Wenner, dankte den scheidenden Mitgliedern des Beirates Irena Rietz und Heika Dörflinger für ihren Einsatz.

Die Vorstandswahlen

In den Vorstand gewählt wurden Dirk Furtwängler, Oskar Sommer und Marita Windisch.

Anschließend galt es, den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder zu wählen. Die meisten Stimmen konnte Furtwängler auf sich vereinen. Er ist seit der Gründung des Behindertenbeirates vor zehn Jahren dessen Vorsitzender. Stellvertretende Vorsitzende wurde Marita Windisch.

Ausblick

Am 20. und 21. Oktober findet die seit zehn Jahren bestehende Reihe „Kino für Alle“ ihre Fortsetzung. Wie immer finden die Aufführungen im barrierefreien Hebelsaal des Dreiländermuseums statt. Am 20. Oktober wird ein „Überraschungsfilm“ gezeigt, wie Dirk Furtwängler ankündigte. Am folgenden Tag wird nochmals der Film „Die Kunst, sich die Schuhe zu binden“ gezeigt. Viele Besucher des Infostandes auf dem Alten Markt hatten sich diesen Film nochmals gewünscht. Die Handlung: Der arbeitsloser Theaterassistent Alex trifft eine Gruppe Jugendlicher mit geistiger Behinderung. Nach einem anfänglichen Fehlstart freundet sich Alex mit den jungen Menschen an und stellt fest, wie viele Talente in ihnen stecken. Er motiviert sie, sich an einem Talentwettbewerb zu beteiligen.