Lörrach. Don Menza kommt am Freitag, 17. März, ab 20.30 Uhr ins Lörracher Jazztone. Der Tenorsaxofonist gilt als Gigant der Jazzszene. Der heute bald 81-Jährige hat eine überaus vielseitige Karriere hinter sich. Der aus Buffalo stammende Musiker studierte in New York Klarinette. Während seiner Armeezeit in Deutschland war er Mitglied der „7. Army Jazz Band“ zusammen mit Leo Wright und Cedar Walton.

Bereits 1957 trat er beim Deutschen Jazzfestival in Frankfurt auf. Nach seiner Rückkehr in die USA spielte er in der Band des Trompeters Maynard Ferguson und wurde als „bester Tenorsaxofonist“ ausgezeichnet. 1964 kam er wieder zurück nach Deutschland und war der Solist in der Max Greger Big Band. Zurück in den USA, war er weiter mit seiner eigenen Big Band auf Tour.

Begleiter des Abends sind der französische Pianist Vicent Bourgeys, der Österreicher Johannes Strasser am Bass und der in Paris lebende Österreicher, der Drummer Bernd Reiter.