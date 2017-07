Lörrach Dramatische „Winterreise“ im Sommer

Von Jürgen Scharf

Lörrach. Selten eine so dramatische „Winterreise“ gehört! Der deutsche Bariton Christian Immler gestaltet Schuberts Liederzyklus beim Stimmen-Auftritt in der St. Ottilienkirche ganz aus dem Wort heraus, vom sprachlichen Duktus. Und das ist von der Suggestivität und dem theatralischen Temperament des Sängers her von gleichbleibender, zwingender Intensität.

Diese Lebensreise führt tatsächlich in den ewigen Schnee und daher kann man sie nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer mit Gewinn und Trost anhören. Immler schreibt im Programmblatt, dass die Lieder der Winterreise sicher nicht als Bausteine einer Minioper verstanden oder interpretiert werden sollen – gleichwohl waren diese zwei Dutzend Lieder durch Immlers Gestaltungsextreme sehr intensive Seelengesänge. Zumal der Sänger sich in einer Art Hochstimmung diesen sich zum Tode hingebenden Liedern widmet.

Gesanglich alles sehr stimmkräftig, natürlich im Ausdruck, mit tiefer Baritonstimme und sattem, kraftvollem Timbre, das vor allem eine enorme Steigerungsfähigkeit im forte hat, mühelos Höhe erklimmt, indes nicht ganz so tragfähig im piano ist.

Aber so kann Immler mit seiner präzisen Artikulation und plastischen Textausgestaltung diesen düsteren Kosmos von Wilhelm Müllers Lyrik durchschreiten, stets nach innen schauend, manchmal fast wie ein Selbstgespräch.

Die Dramatisierung der Lieder geht aber nie auf Kosten der Gesangslinie, das ist sicher das Bemerkenswerteste. Und so entsteht vom ersten Lied an („Fremd bin ich eingezogen“) bis zum „Leiermann“ ein großer Spannungszusammenhang. Die Lieder wirken in Immlers Interpretation ungekünstelt und zeitlos, wenn auch das Gleichgewicht zwischen Dramatik und Lyrik sich mehr zum Dramatischen verschiebt und dieser voluminösen Stimme besonders die lauten Töne über alle Maßen gut gelingen.

Der dunkle Ton der Lieder hingegen wird verstärkt durch das begleitende russische Volksmusikinstrument Bajan. Klangvoll gespielt von dem superben Geir Draugsvoll, einem Pionier dieses aus klassischer Sicht noch jungen Instruments. Die Schubertsche Winterreise ist eigentlich nicht vorgesehen für sein Knopfakkordeon, aber der verhalten virtuos gestaltende norwegische Bajan-Spieler erforscht Schuberts Welt, vor allem auf der Diskantseite mit vehementem, fast schon orchestralem Spiel, das zwischen orgelähnlich und Drehorgelklängen (Leiermann) klingt.

Sehr spannend und neu gehört hat man hier vor allem die instrumentalen Vor- und Nachspiele, bei denen jeder Ton vor Spannung vibriert. Der „Lindenbaum“ bekommt durch das Akkordeon eher einen Volks- und Hausmusikcharakter, während die letzten Lieder, vom kontemplativen „Wegweiser“ ab, durch den dunklen, farbigen Akkordeonklang etwas von den letzten Dingen suggerieren. Stellen wie „als die Hähne krähten“ oder „als noch die Stürme tobten“ klingen in dieser außergewöhnlichen kammermusikalischen Duo-Version spannungsvoll, voller Erschütterung und einzigartiger Plastizität. Der Subito-Übergang des Akkordeons bei den letzten beiden Liedern (Nebensonnen, Leiermann) machte die Interpretation vollends zum Ereignis. Eine so expressiv aufgeladene Winterreise suchte man seit langem vergebens.