Lörrach Drei Länder, ein Leben

Serge B. Lachenmaier, geboren am 18. März 1932 in Mulhouse – Vater württembergischer, Mutter elsässischer Herkunft – liebt die Internationalität: Er lebte 28 Jahre in Frankreich, danach 37 Jahre in der Schweiz und in den vergangenen 20 Jahren in Lörrach, wo er sein Lebensabend zu verbringen gedenkt.

Lörrach. Mit abgeschlossener Lehre als technischer Zeichner arbeitete er sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz – zuletzt in der Firma Novartis in der Zentrale für Wissenschaftliche Information. In seinen Jugendjahren trat er zeitweise auf verschiedenen internationalen Bühnen in Varietés (Maxim Lissabon, Paris Globe Varietees, Casino Genf etc.) als Stepptänzer auf und war als Schlagzeuger in verschiedenen Tanzorchestern tätig (etwa am Stadttheater im Mulhouse im Musical „ein Amerikaner in Paris“).

Fit und munter hält er sich unter anderem durch Sport: Er war Elsass-Meister in „5 Mal 50 Meter Crawl“, lernte Segelfliegen, machte professionellen Tanzsport (Stepptanz, Spanisch und ungarischen Tanz), lernte Akrobatik im Studio Constant in Paris, ging viel Wandern, lief Ski, surfte und besuchte Yoga Kurse – was er auch heute noch macht.

Langweilig war ihm nach eigenem Bekunden nie. Er besuchte die Schauspielschule in Basel und eine Malschule – ein weiteres Hobby von ihm. Zur Abwechslung hatte er sich auch schon zum Casting und Modeln beworben – und wurde auch dafür engagiert, wie er berichtet.

1992 bestand er die Prüfung als Astrologe nach drei jähriger Schulung. Seitdem macht er astrologisch-psychologische Horoskop-Analysen und Beratung.

Er ist zum dritten Mal glücklich verheiratet. Sein Slogan: Vergesse die Mühsal des Lebens – übrig bleiben soll ein Blumenstrauß voller schöner Erinnerungen. Seine Lebensphilosophie: Das Leben ist ein Geschenk, aus dem wir selbst zur wunderbaren Schöpfung des Universums unseren Beitrag leisten können.