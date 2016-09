Drei Menschen Anfang 30, einst Mitglieder einer Wohngemeinschaft, treffen sich nach zehn Jahren der Trennung wieder. Ihre verschiedenen Lebenswege, Schicksale und Zukunftsängste beleuchtet Autor Ewald Palmetshofer in der Komödie „wohnen. unter glas“. Unter der Regie von Felix Banholzer und Stephan Stock zeigt das Freie Theater Tempus fugit seine eigene Fassung. Von Silvia Waßmer Lörrach. „Wir haben die Strukturen etwas aufgebrochen“, erzählen die beiden Regisseure und Schauspieler bei einem Pressegespräch. Ebenso haben sie den Stoff etwas gekürzt, umgestellt und einen eigenen Fokus auf die zwischenmenschlichen Beziehungen der Hauptfiguren Babsi, Max und Jeani gelegt. Diese werden gespielt von den drei Tempus-fugit-Spielzeitteam-Mitgliedern Laura Huber, Anselm Müllerschön und Lilly Tiemeyer. „Unsere Darsteller sind motiviert und spielen mit allem, was sie haben“, freut sich Stock über die tolle Zusammenarbeit. Begonnen wurde mit den Proben bereits drei Wochen vor der Sommerpause. Nach deren Ende am Donnerstag bleibt dem Team nun für die Vorbereitungen noch Zeit bis zur Premiere am 8. September. Banholzer und Stock, die ihre Schauspielerlaufbahn einst selbst bei Tempus fugit begonnen haben, möchten dabei auch die Optionen des neuen Theaterhauses ausnutzen: „Wir probieren die Möglichkeiten des Raumes aus und schauen, was wir technisch noch ausreizen oder einbauen können.“ Sie freuen sich zudem, zurück in Lörrach zu sein und diese Inszenierung machen zu können. Die Idee dazu entstand im vergangenen Jahr, als die beiden ausgebildeten Schauspieler bei der Tempus- fugit-Aufführung von Don Quijote im Burghof mitwirkten. Karin Maßen sei damals auf Felix zugekommen und dieser habe dann ihn gefragt, erzählt Stock. Prinzipiell sei der Kontakt mit dem Lörracher Theater aber über die Jahre bestehen geblieben. An dem Stück von Palmetshofer gefällt den beiden Künstlern, die auch eine Ausbildung zum Regisseur gemacht haben, besonders dessen Extreme: Ist es den Figuren einerseits unmöglich beim persönlichen Gespräch über nichtssagenden Smalltalk hinaus zu kommen, geben sie andererseits in langen, ans Publikum gerichteten Monologen tiefe Einblicke in ihre Gedanken und Gefühle. „Vieles wird nicht direkt ausgesprochen“, sagt Stock. Deshalb biete das Stück auch einigen Spielraum für Interpretation. Grundsätzlich ginge es aber um die grundlegenden menschlichen Probleme des Zusammenlebens und Älterwerdens, ergänzt Banholzer. Untermalt werden diese zudem durch die assoziative, moderne Sprache, in der auch humorvolle Elemente nicht zu kurz kommen. Weitere Informationen: Nach der Premiere am Donnerstag, 8. September, um 20 Uhr m neuen Theaterhaus, Adlergässchen 13, folgen weitere Aufführungen am Freitag, 9. September, und Samstag, 10. September, ebenfalls um 20 Uhr.