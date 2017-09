Lörrach Drei sind drüber

Von Bernhard Konrad

Eine Schule und ein Kindergarten weisen neben der Theodor Heuss-Realschule Radonwerte auf, die klar über dem von der EU empfohlenen Grenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter liegen. Das ergaben Messungen der Stadtverwaltung.

Lörrach. Die Kommune hatte nach einem Gemeinderatsbeschluss Anfang Mai Radonmessungen in 14 städtischen Schulen und Kindergärten vorgenommen. Das Gremium hatte einstimmig für die Überprüfung solcher „erdberührten“ Räumen in kommunaler Hand votiert, nachdem deutlich erhöhte Werte des Edelgases in der Theodor-Heuss-Realschule gemessen worden waren (wir berichteten ausführlich). Nachdem an einigen Schulen bereits Daten erhoben worden waren, stehe nun für sämtliche schulische Einrichtungen und Kindergärten in städtischer Hand Zahlenmaterial zur Verfügung, so die Fachbereichsleiterin „Grundstücks- und Gebäudmanagement“, Annette Buchauer, gestern auf Anfrage unserer Zeitung.

Christiane Cyperrek (SPD) hatte kürzlich in einem städtischen Ausschuss den Stand der Dinge in der Radonfrage thematisiert. Dieser wird in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales am kommenden Donnerstag ausführlich kommuniziert. Gestern konnte Buchauer immerhin sagen, dass sich aus 102 von insgesamt 125 Messungen keinerlei Handlungsbedarf ergebe. Allerdings sei der Befund in den einzelnen Gebäuden „sehr unterschiedlich“.

In neun Schulen und Kindergärten befanden sich sämtliche Werte unterhalb der Referenzangabe. In drei Einrichtungen waren die Werte überwiegend unterschritten oder nur leicht erhöht. Bei zwei Gebäuden bestehe indes klarer Handlungsbedarf – wobei die Messungen die THR-Werte nicht überschritten, so Buchauer, die den Namen der Einrichtungen im Ausschuss nennen wird.

Kurzfristig könne durch konsequentes Lüften der betreffenden Räume Abhilfe geschaffen werden. Sie habe aber Verständnis dafür, wenn die Betroffenen darin keine langfristige Lösung sehen.

Der Prozess sei auch deshalb recht zeitintensiv, weil jeder Fall individuell betrachtet und gelöst werden müsse. Zunächst müssten Nachmessungen die ersten Daten bestätigen, dann gelte es, die „Eindringpfade“ des Gases in die Räume unterschiedlicher Bausubstanz auszumachen, um schließlich geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen – sei es der Einbau einer Lüftung oder Versiegelungen. Diese Maßnahmen seien für das Jahr 2018 geplant.

Dass Radon-Werte im Landkreis tendenziell erhöht sind, ist bekannt. In Deutschland gebe es derzeit noch keine Norm, nach der Grenzwerte festgelegt werden. Es sei zu erwarten, dass die deutsche Norm im Frühjahr 2018 in Kraft treten werde. Wie hoch der dann geltende Grenzwert sein wird, stehe gegenwärtig noch nicht fest.