Ein Feuerwerk der guten Laune zündeten die Hauinger Narren zum Start in die Buurefasnacht. Das Motto 2017 – kreiert von Ernst Sütterlin – verkündete Zeremonienmeister Ralf Renckly beim traditionellen Aufgalopp an Dreikönig: „E Bitzeli isch halt nit viel.“

Lörrach-Hauingen. Putzmunter strömten sie im gebügelten Häs aus allen Himmelsrichtungen ins Gasthaus „zur Traube“ – Gasseschliicher, Dalbi, Chruttschlämpe, Muggedätscher und all die anderen urchigen Gesellen aus dem „Sunnedörfli“. Am Donnerstag, 2. März, werden sie mit der „Adrüllede“ des Narrenrades am Brunnen auf dem Schulhof der Straßenfasnacht freien Lauf geben.

Doch der Reihe nach: An Dreikönig war „Warm up“: Motto-Verkündung, aktuelle Schnitzelbängg, fotografischer Rückblick auf die verflossene Kampagne zum „55-Jährigen“ der Buurefasnacht und viel Musik aus der „Konserve“ sorgten für Kurzweil und gute Laune. Mit Pinsel und Farbe Im Beisein von Ortsvorsteher Günter Schlecht, einigen Stadt- und Ortschaftsräten sowie den Würden- und Funktionsträgern der Buurefasnacht eröffneten Oberzunftmeister Dirk Bender und Ehrenzunftmeisterin Alexandra Schranz den Abend mit einer Ehrung. Friedemann R. Müller wurde mit dem goldenen Verbandsorden des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) überrascht. Der in Brombach beheimatete Künstler gibt der Hauinger Hallenfasnacht seit vielen Jahren ein Gesicht: Er zaubert mit Pinsel und Farbe das Bühnenbild auf Leinwand und sorgt dabei immer für den Bezug zum Jahresmotto.

Bei der aufwendigen Malerarbeit assistiert Renate Griesbaum dem Maestro mit geschickter Hand. So entsteht Jahr für Jahr ein buntes Kunstwerk auf Leinwand, das während der gesamten Fasnacht die Stirnwand der „Hauger Narrhalla“ ziert. Obendrein organisiert der frühere Zunftmeister Müller die „Adrüllede“. Künstler mit Kamera Ein „Künstler mit Kamera“ ist Dieter Golomb. Der leidenschaftliche Hobby-Fotograf begleitet die Buurefasnacht auf Schritt und Tritt. Seine Schnappschüsse waren in einer Beamer-Präsentation zu bewundern und illustrieren das „Narreblättli“ der Fasnachtsgesellschaft, an dem auch Tobias Hasenclever, Ralf Renckly und Roland Hauger mitarbeiten.

Für seine Fleißarbeit wurde Golomb von den „Muggedätscher Waggis“ mit einer „goldenen Kamera“ geehrt. Die originellen Worte zur Verleihung kleidete Astrid Münzer in eine eigens für den Haus- und Hof-Fotografen verfasste Schnitzelbangg. Geschichte der „Bängg“ Überhaupt – die Schnitzelbängg. Sie sind das Salz in der Suppe der Buurefasnacht. Die Texte von Astrid Münzer, Renate Griesbaum und Ralf Renckly sorgten für Heiterkeit. Pleiten, Pech und Pannen etlicher Mitbürger wurden scharfzüngig, doch niemals verletzend aufs Korn genommen.Zeremonienmeister Renckly gab sich besondere Mühe mit einem Vortrag über die Geschichte der „Bängg“, die ihren Ursprung in den Bänkel- oder Moritatengesängen des Mittelalters haben. Sie wurden zu einer tragenden Säule der Basler Fasnacht und sind auch aus dem alemannischen Brauchtum nicht wegzudenken.

„E Bitzeli isch halt nit viel“: Ob zu wenig Bier im Glas, zu wenig Sprit im Tank, das Kleid zu eng oder die Gehaltserhöhung dürftig – halbe Sachen sind eben keine ganzen Sachen, meint sinngemäß Ralf Renckly, der das Motto zur Erläuterung mit „Versli“ ausgestattete.